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林伯豐間接證實 美國務院次卿將訪台

經濟日報 / 記者謝柏宏林于蘅／台北報導

外傳美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）本月將訪台，政府始終未證實，唯工商協進會理事長林伯豐昨（15）日表示，已接到美國在台協會（AIT）邀請出席活動，等同間接證實克拉奇將訪台一事。

林伯豐表示，他目前還不知道AIT的活動主題，要去了才知道，但應該是對美中貿易戰的說明或要求。

他認為，美台雙方對談，一定會觸及美國與中國大陸的貿易，外傳此次對話雙方也會談及供應鏈重組，他則認為，全球供應鏈會變成短鏈供應是必然現象，而台灣企業靈活度高，要做短鏈供應應該做得到，但是未來變化只能被動配合市場，希望政府政策也能配合。

克拉奇在美國國務院主管經濟、能源與環境事務，是台美斷交後訪台最高位階的美國國務院官員，林伯豐認為，愈高階的官員來台灣，台灣的本錢就愈低，不一定對台灣有利，愈高階對台灣要求就愈多，台灣是否能接受就要看情況。

外傳克拉奇將在9月17日到19日訪台，主持「台美經濟商業對話」會議，外交部昨日在例行記者會上仍無法證實，北美司長徐佑典指出，基於台美交往準則，在真正定案成熟之前，沒辦法透露相關細節。經濟部則表示，目前僅確認是由美方親自來台，根據台美互動上的慣例，相關議程、出席人員等細節定案後，會由美方優先宣布。

國務院 林伯豐 貿易戰

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