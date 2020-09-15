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辜公怡辭台泥集團三董事 聚焦中橡、信昌化
台泥（1101）今 (15)日公告，旗下台泥國際董事辜公怡，因個人因素請辭董事一職，同時也辭任另外兩家子公司董事，遺缺由台泥總經理李鐘培接任。業界認為，台泥集團應有意讓辜公怡聚焦在中橡、信昌化兩家子公司的營運上。
台泥15日晚間公告，辜公怡因個人因素辭去台泥國際及台泥國際控股、TCC Hong Kong Cement三家子公司的董事職務。
辜公怡是台泥創辦人辜振甫之長孫、和信超媒體創辦人辜啟允長子，同時也是台泥前董事長辜成允的姪子，目前除了是台泥的法人董事「泰和興業」所派任的法人代表外，也是信昌化、國際中橡的董事長，而他年初以公務繁忙為由，請辭台泥副董事長一職，現在隨著信昌化私有化，辜公怡又辭去台泥國際及兩家子公司職務。
中橡、信昌化都是台泥集團重要子公司，辜公怡接任這兩家的董座後，表現還算穩定，唯信昌化連年虧損，體質有待調整，而被集團決定下市，而中橡除了炭黑業務因車市受到疫情衝擊，旗下新藥授權的權利金疑義，也有待仲裁。
辜公怡是辜家第四代，從美國賓州大學華頓學院畢業後，曾擔任摩根士丹利投資銀行部門副總裁，在2016年進入台泥集團，據悉，他原應慢慢歷練，為接班做準備，但因前任董事長辜成允在2017年意外過世，也讓辜公怡加速進入集團核心領域。
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