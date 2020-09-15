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行政院投入10.6億元 瞄準亞太高階資安技術創新基地　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

為培養台灣資安人才與產業發展。行政院將砸10.6億元推動「台灣資安卓越深耕計畫」，其中8.18億元，預計2022年籌備成立資安卓越中心，要以資安前瞻研究、實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉五大面向，成為亞太高階資安人才及技術創新基地。

為了加強我國資安領域布局，行政院於前瞻基礎建設計畫第三期預算中，規劃「台灣資安卓越深耕計畫」，在整體計畫10.6億元預算中，包含8.18億元要推動「資安卓越中心計畫」，要強化包括網路安全、資訊安全及密碼安全三大領域。

行政院發言人丁怡銘今（15）日表示，台灣正在推動「DIGI+方案」及 「5+2產業創新計畫」，要帶動產業數位升級，而資安儼然已成為最重要的基底，亟須培育充沛的資安人才，因此資安卓越中心以成為「亞太高階資安人才及技術創新基地」為目標。

丁怡銘表示，為達成上述目標，資安卓越中心計畫從資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成等五大面向著手，將挹注充足的教學及研究資源，以厚植台灣頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。

行政院官員說明，「台灣資安卓越深耕計畫」是由行政院資安處規劃推動，協同科技部、經濟部、法務部與教育部所跨會推動的計畫，各部會分別負責前瞻資安研發、供應鏈關鍵資安技術、師資擴增、網路鑑識工作等領域。

官員說明，至於資安卓越中心的期程，是規劃等立法院審查通過相關預算後，將先成立籌備處來運作，接著待資安行政法人的法源依據通過後，就規劃以行政法人的形式，正式成立資安卓越中心，最快預計在2022年成立。

官員表示，此外，為發展資安前瞻技術與研究能量，「台灣資安卓越深耕計畫」也編列2.5億元預算，推動「學術型資安研究」，三大用途包括開發軟體資安技術及硬體資安晶片、維運與擴充雲端資安攻防平台以及培訓資訊安全人才。

資安 實習 前瞻基礎建設

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