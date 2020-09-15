力山斥資3.2億元在台中大里購地 為擴廠作準備

「一件襯衫」與「經濟部工業局」共同創作了科技新貴放棄高薪，為了孩子回鄉創業的影片。許多離鄉背井的年輕人，懷抱著理想來到都市打拚，就算日日夜夜地加班，也想要證明自己，即便下班走在空無一人的大街上，倒也能享受其中奮鬥的浪漫。逐漸習慣都市生活的漂流青年們，回家的距離卻是越來越遙遠，這是許多離鄉背景的人們的生活寫照。

2020-09-15 14:55