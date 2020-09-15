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力山斥資3.2億元在台中大里購地 為擴廠作準備

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
力山工業董事長王坤復。記者宋健生/攝影
力山工業董事長王坤復。記者宋健生/攝影

力山工業（1515）今(15)日公告，以3.2億元向雯理產業公司購入台中市大里區塗城路1,672坪土地，以及地上725坪廠房建物；力山表示，此次購入土地將作為未來擴廠之用。

因應產能無法滿足訂單需求，力山明年將先啟動大里總廠後方擴廠計畫。據了解，這塊1,700坪土地已完成變更為工業區土地，力山將先使用1,000坪土地興建五層廠辦大樓，以擴大健身機與電動工具機的產能。

力山近期電動工具機及健身機等產品，接單出貨持續暢旺，帶動8月合併營收收11.27億元、年增54.6%，創單月營收歷史新高，累計前八月合併營收55.08億元、年增10.5%，亦創同期新高。

法人指出，隨著美國主要客戶新型電動跑步機正式開賣，可望帶動力山第4季營運穩定升溫，而電動工具機自10月起也將進入出貨高峰，第4季業績與獲利表現可期。

力山指出，8月飛輪健身機出貨優於去年同期，是營收增加的主因之一，未來健身機訂單會持續增量，公司正加班趕工生產；法人估，9月出貨仍將優於8月。

另外，力山接獲香港上市公司創科實業(TTI)磁磚機訂單，切入美國大型居家量販店通路銷售；另TTI也向力山下訂傳統電動工具機，在美國家得寶(Home Depot)上架銷售，後續還有高階電動工具機持續下單中。

工具機 健身 營收

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