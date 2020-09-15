高市府更換六席法人董事 董瑞斌提早任高雄銀董座

高雄市重返綠營執政，高雄銀行（2836）公告六席高雄市政府法人董事代表人全部改派，曾任第一金控（2892）董事長的董瑞斌將於16日高雄銀臨時董事會通過回鍋出任高雄銀新董事長，不用等到11月股東會改選。

高雄銀今年股東會本來就要全面改選，在6月初罷韓通過、8月即將補選市長之下，高市府技術性促使6月下旬高雄銀股東會流會，並預定11月11日重開股東會進行改選。不過，高市府已經先行改派包括董事長在內的六席現任高市府法人代表，董瑞斌即為內定新董座，不用等11月股東會改選，可提前近兩個月、明天就走馬上任。

高市府改派的六席新任法人董事代表人，除了董瑞斌之外，其他五位新任董事為高市財政局長陳勇勝、經發局長廖泰翔、經濟部中小企業處長何晉滄、義守大學公共政策與管理系主任劉鴻陞、高雄銀工會理事長黃俊傑，高雄銀16日將開臨時董事會先行補選常務董事三席，再推選董瑞斌任董事長。