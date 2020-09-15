極端氣候發威 氣候變遷投資錢景亮

近期美國包括加州、奧勒岡州及華盛頓州等地遭逢野火肆虐，大片天空被染成橘紅猶如電影裡的末日警告，美國氣候預測中心9月10日表示，反聖嬰現象(太平洋海水異常變冷)已正式形成，將觸發大氣的連鎖反應、牽動全球氣候並擾亂全球糧食供應，氣候科學家呼籲政府及民眾應積極應對極端氣候對全球經濟的衝擊。

富蘭克林證券投顧指出，儘管極端氣候對經濟與人類生活造成嚴重衝擊，但危機背後也蘊藏著轉機。根據美銀美林證券全球基金經理人8月調查顯示，經理人未來12個月最看好的ESG機會當中，氣候變遷(E)以超過四成看好度勇奪第一，領先第二名的創新(G)和第三名的健康與安全(S)。此外，根據彭博資訊統計，今年以來ESG三類因子的股價表現，全都優於MSCI世界指數上漲3%的表現，其中又以環境因子(E)股票上漲40.26%、表現最佳。

富蘭克林證券投顧表示，新冠肺炎疫情讓ESG因素(環境、社會、公司治理)已成為投資人選股的標準配備之一，其中氣候變遷議對經濟的衝擊已不容小覷，也成為各國政府及民間團體齊力合作發展的重點，友善的政策環境有助加速替代能源、永續農業、永續交通等相關產業加速發展。建議投資人將氣候變遷主題的全球股票型基金納入投資組合的一環，單筆投資或或定期定額皆宜，搭乘趨勢成長列車。

據聯合國旗下世界氣象協會(WMO)等多個機構共同發表的最新報告，新冠肺炎疫情讓各國採取防疫禁令，預期2020年二氧化碳排放量將比去年減少4%~7%，但2016~2020年的五年平均氣溫將比工業革命前(1850~1900年)高出1.1°C，預期現在到2024年的未來五年平均氣溫比工業革命前(1850~1900年)將高出1%，且高出1.5°C的機率仍在上升，呼籲全球必須積極努力減少二氧化碳排放量，解決方案包括發展替代能源、改善能源效率、淘汰燃煤發電、以及運輸工具等終端使用的電氣化等。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門表示，越來越多跡象顯示全球都在積極推動乾淨能源，包括中國國務院四月初擴大對電動車的補貼，歐盟綠色新政(Green Deal)可看出歐盟希望將27個歐盟成員國轉型為低碳經濟的雄心壯志。高盛證券指出，歐盟的綠色新政是馬歇爾計畫以來最大的經濟振興計畫，預估氣候變遷相關公司2020~2030年獲利平均年增率達9%，有望帶動股價長期表現。

馬丁‧布盧門認為，投資人常把氣候變遷跟單一替代能源或綠能產業型基金畫上等號，但我們認為，氣候變遷對全球經濟及產業結構重整的影響廣泛，可能引發未來十年跨產業或同產業中的企業競爭優勢重新洗牌，因此基金採取全球化的多元產業配置，瞄準三大主軸，以提供氣候變遷解決方案為核心，包括再生能源、能源效率、水資源及廢棄物管理、永續交通運輸和永續農業林業等領域，搭配位於轉型期、以及具備轉型彈性的公司，多元掌握氣候變遷趨勢引領下的投資契機，又可避開單一產業波動較高的風險。

馬丁‧布盧門認為，鑒於汽車產業對全球主要經濟體的重要性，政府可能會支持電動車及乾淨能源，包含拓展電動車充電基礎設施，我們也預期智慧電網基礎設施投資將持續增加，並與乾淨能源發電、商用和住宅建築能源效率翻新相結合。

馬丁‧布盧門表示，看好再生能源產業及永續交通運輸未來幾年的發展前景。隨著太陽能設備價格下滑，我們已經看到太陽能設備安裝數量出現，例如中國及印度太陽能開發商，近年來在產品線取得良好進展，未來幾年的盈餘成長動能相當可觀。

此外，在永續交通運輸部分，對於低碳排放公共運輸的需求增加已經導致對電動車電池的陰極供應商和半導體的需求大增，我們認為全球政府正努力建立可永續經營的大眾運輸網絡，包括環保燃料及環保車輛。令人感到鼓舞的是，我們看到工業氣體公司正在研究將氫和生物甲烷作為燃料的解決方案，而這種燃料已運用在越來越多的車輛上，包括巴士和重型車輛。