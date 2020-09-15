微風旗下阿舍乾麵 登全美食品第11強

微風集團旗下阿舍食品今（15）日宣布，榮獲美國商業權威雜誌《Inc.》2020年度評選「全美國前5,000企業食品類第11強」，其三年銷售成長率高達1,182%，成為歷年來台灣唯一入榜的食品業，也是少數打入美國市場的台灣乾拌麵品牌。

阿舍食品去年年營收4億元，其中美國市場就占了超過一半，達52.6%；今年預估年營收達8億元，美國市場將占72%，阿舍食品表示，美國市場先前僅販售原味，除了有不少華人購買之外，則還有墨西哥和印度人喜愛，今年9月起將販售麻辣口味。

微風集團董事長廖鎮漢表示，2011年入主阿舍食品就布局海外市場，並於美國設立子公司，去年打進美國Costco，銷售足跡橫跨全美各州，甚至到夏威夷與阿拉斯加；阿舍食品也將版圖拓展至Safeway、Whole foods、Walmart、Amazon等當地主流通路，跨越地域隔閡成功深入美國消費者的日常飲食。

今年因疫情影響，全球企業受到嚴重衝擊，但阿舍食品仍逆勢成長，對於阿舍食品未來的布局，廖鎮漢表示，食品業正面臨疫情的嚴峻挑戰，不過阿舍食品邁向國際這個方向，絕對是正確的；除了現階段的跨界品牌、媒體合作外，目標會將更多MIT食品輸出至世界各地，將台灣食品打造為國際知名的企業品牌。