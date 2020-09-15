龍巖總經理換人 具會計、資訊科技背景王群中接任

龍巖（5530）今（15）日公告任命新任總經理王群中，龍巖表示，王群中在公司治理和策略發展具有深厚的實務經驗，加上其會計與資訊科技的專業經理人背景，讓公司在關鍵議題上獲益，因此決議延攬原為獨董的他，接任總經理一職。

龍巖董事長劉偉龍強調，王群中其會計與資訊科技的專業經理人背景，讓公司在多項關鍵議題上獲益良多，因此公司董事會決議聘任其為新任總經理，希望能借重其專才，開創新的營運管理模式，讓科技與人性結合帶動生命服務升級，並加速系統優化與組織成長，協助龍巖持續加速產業升級以及永續發展。

龍巖新任總經理王群中畢業於美國俄亥俄州州立大學會計系及資訊科技系，並擁有美國印第安納州會計師資格。加入龍巖前，他曾擔任台灣資訊管理顧問「前進國際股份有限公司」總經理多年，亦曾服務於知名大型銀行和美商公司，擅長科技應用、營運管理與商務策略，同時也是「中華公司治理協會」理事；王群中在接任總座一職後，今日同步辭任獨董一職。

龍巖今年上半年稅後純益達3.68億元、年減59.2%，每股稅後純益為0.88元。累計公司今年前八月營收達23.63億元、年減21.8%；龍巖表示，由於去年同期擁有處分投資性不動產淨利益共6.27億元挹注，在基期墊高之下，以致今年營收有短少，不過若扣除處分投資性不動產收益，今年前八月營收與去年同期持平。

另外，龍巖指出，若以銷售業績來看，公司今年前八月累計新銷售業績，較去年同期成長超過15%，顯示公司業務持續成長。