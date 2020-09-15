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台灣電動自行車出口續成長 金額快追上整車

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

根據台灣自行車輸出業同業公會整理(含復出口)自經濟部國際貿易局之2020年1-7月草本統計，2020年1-7月台灣自行車(含整車、電動自行車及零組件)出口營收衰退，整體出口值為19.05億美元，較去年同期減少4.29％。

自行車成車出口量為90.5萬台，較去年同期下滑29.7%，出口值達5.82億美元(-22.38%)，平均單價來到644.07美元。電動自行車市場出口訂單成長，出口量及值分別為40.9萬台及5.22億美元，較去年同期分別增加20.78%及18.03%，平均單價為1275.75美元，較去年同期微幅下滑2.27%。零組件出口量為2,668萬公斤，較2019年同期下滑2.42%，出口值達8億美元(+0.35%)。

整車部分，若以出口地區分析，北美自由貿易區(NAFTA)及歐盟(EU)整車出口量為37萬及35萬台，占比分別為41.41%及38.44%，2地區合計占本國自行車出口總量之79.85%，前10大出口國除了第5名的日本及第8名澳大利亞，其他全數為分布於歐美地區，（顯見我國自行車產業仍已出口高單價歐美市場為主）。

但歐美市場普遍受到疫情影響，除比利時及澳洲市場之出口量較去年分別成長20.96%及22.96%，其他市場出口量(皆)較去年衰退。

根據由外貿協會整理，2019年全球各國出進口統計資料，在全球96個主要國家中，台灣出口之自行車數量佔其中50個國家市占率前3名，於其中13國市佔率更高於30%。台灣出口之自行車最大市場為美國，市佔率達37.94% (排名第2)，全球自台進口市佔率為18.27%。

電動自行車部分，我國輸出北美自由貿易區及歐盟之電動自行車占整體出口量之91.03%，前五大出口國分別為荷蘭、美國、德國、瑞典及英國，其中美國對電動自行車的需求持續攀升，出口量較去年同期成長49.12%，由6.65萬台增加至9.9萬台，平均單價為1,256美元，出口額從9,022萬美元增加至1.24億美元。

電動自行車 出口值

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