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瑞磁開發新冠加流感病毒試劑 向美申請緊急使用授權

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

瑞磁生技ABC-KY（6598）新冠病毒檢測試劑在美國銷售持續提升，並持續開發幾項有關新冠病毒方面的不同檢測試劑，除日前宣布向美國FDA申請Pooling Testing合併檢測方式外，近日又傳佳音，已開發可同時檢測新冠病毒及流感病毒的試劑（CoV-2 Flu Plus），且已向美國FDA申請提交前的緊急使用授權（Pre-EUA submission）。

瑞磁生技未來在新冠病毒及流感病毒盛行的秋冬季節，除原已分別取得美國FDA緊急使用授權的新冠病毒、及510K核准上市的呼吸道等檢測試劑外，將再新增Pooling Testing、及CoV-2 Flu Plus 等二項新檢測試劑，使相關系列產品線更趨多樣與完整。

瑞磁生技表示，新開發的CoV-2 Flu Plus檢測試劑搭配自行開發的數位生物條碼及全自動檢測儀器MDx 3000，可同時檢測6項不同致病原, 包括新冠病毒、A型流感病毒（3 subtypes- H1 seasonal、H1 2009 Pandemic、及H3）、B型流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）等。

公司表示，隨著流感季節的臨近，這項新的檢測試劑將具備優勢，因為感染SARS-CoV-2與流感病毒很難僅就患者外表的症狀來區分，該項檢測試劑產品可同時診斷包含新冠病毒及流感病毒等6項不同的致病原，可說是結合了瑞磁生技的新冠病毒與呼吸道等二項檢測試劑優點的縮小版，因可進一步在秋冬季節減少醫療機構的檢測時間與成本，且目前在美國當地提出此類產品申請及取得EUA的業者甚少，因此預期未來在取得美國FDA緊急使用授權後，該項試劑銷售業績將更勝於目前的新冠病毒檢測試劑。

流感病毒 生技

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