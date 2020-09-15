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康那香發表 「口罩機中的法拉利」，整廠輸出、防疫包將進軍全球！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
口罩國家隊台南康那香公司，日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片。 報系資料照／記者吳淑玲攝影
口罩國家隊台南康那香公司，日產能達85萬片，目標為一天100萬片。10月份起，在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片。 報系資料照／記者吳淑玲攝影

國內不織布大廠康那香，在這波新冠肺炎疫情發生後，成為口罩國家隊的一員，除了再度打響成立超過半世紀的企業名號外，也為康那香拉出一條漂亮的成長曲線。今年1～8月營收34.11億元是史上最高。

「我們這個（口罩）國家隊的隊長是政府，國外疫情傳染得速度那麼快，但我們一直都是零....」87歲的康那香董事長戴榮吉感性地說。9月11日，康那香特別從台南北上舉辦防疫產品發表會，台南市長黃偉哲也親臨現場。當天，康那香宣示推出自行研發、日產能高達一百萬片的高速口罩機，並打算用這項MIT技術，邁向世界，進軍國際盃！

「康那香的口罩機應該是口罩機裡面的法拉利，」台南市長黃偉哲致詞時以一級方程式賽車做比喻，指出過去政府徵用的口罩機，一天僅能生產十萬片，現在康那香將產能大幅提升，「不但是台灣之光，也是台南之光。」

在戴榮吉堅持自主研發的努力下，康那香的口罩產能將快速提升，從日產85萬片，預計下個月就可以成長到400萬片，口罩的布局包括一般耳帶的成人和兒童口罩、Z摺的成人口罩、3D立體醫療成人口罩，以及防塵口罩，未來還將發展N95口罩。

整廠輸出》各式口罩高速生產機台將行銷全球

除了自行生產口罩供國內使用及外銷，康那香的下一步更準備將各式口罩的高速生產設備，整廠輸出，賣給國外的政府機構或民間企業，買家可以選擇單機採購，也可以選擇整廠輸出。

康那香總經理戴秀玲補充，台灣的防疫成果卓著，也建立了很好的安全網，希望結合國內在材料、機械和口罩生產的專業領域，再去幫助其他國家。

整廠輸出讓國外買家立即上線生產，除了機器設備外，還包含人力訓練、原物料供應、製造／檢驗方法、廠區規劃、產能設計等等，是一整套的技術移轉。

高速生產設備的輸出規畫可以大幅減少人力需求及廠房面積。

若以每日生產200萬片各式口罩為例，以往的技術大約需要20台機器及240名人力，但在高速設備下，僅需4台機器及48名人力，廠房面積也只要原本的一半，可快速滿足短時及量大的需求、降低缺工問題及節省人力成本，減少廠房投資。

打造防疫生態》康那香發揮Taiwan can help的精神

出席康那香發表會的外貿協會祕書長葉明水則指出，在疫情發生後，貿協就開始盤點國內的防疫產品，成立了防疫生態系和防疫地圖，協助相關的產業與國外買家接洽，從一開始，康那香就一直是台灣防疫生態系中的重要成員。

自今年6月口罩出口限制解除之後，康那香的口罩已陸續取得美國FDA和歐盟CE的認證，而自主研發的高速機械整廠輸出，不但商機無窮，更可以發揮Taiwan can help的精神，因此貿協將盡快安排目標國家的客戶，進行全球的視訊洽談會，希望整廠輸出可以創造更高的價值。

除了口罩產能規畫和整廠輸出外，康那香防疫產品的第三項重點則是整合相關的防疫產品，包括頭套、護目鏡、防護衣／隔離衣、手套、鞋套及抗菌濕巾，做成可提供醫護人員和一般民眾使用的「防疫包」，不論是要出國、進出醫院，甚至是生活防疫，都可以透過這個防疫包得到完整的保護。

而在此次的防疫產品發表會中，也播放了一支名為「罩福」的口罩國家隊紀錄片，意思是用口罩為台灣民眾帶來照顧及保護，表彰參與口罩國家隊超過五十家的台灣廠商。

這支國家隊不但為我們建立了嚴密的防疫體系，未來還可望形成一個行銷全世界的防疫產業。

（作者／張彥文 本文出自2020.9.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

口罩 黃偉哲 疫情 日產

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