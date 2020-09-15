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林伯豐證實 美台經濟與商業對話確定登場

聯合報 / 記者林海/台北即時報導
美國國務次卿克拉奇本月訪台，主持雙方新的高級對話平台「美台經濟與商業對話」，工商協進會理事長林伯豐(見圖)證實，對話「確定」要登場。報系資料照
美國國務次卿克拉奇本月訪台，主持雙方新的高級對話平台「美台經濟與商業對話」，工商協進會理事長林伯豐(見圖)證實，對話「確定」要登場。報系資料照

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）傳本月訪台，主持雙方新的高級對話平台「美台經濟與商業對話」，工商協進會理事長林伯豐證實，對話「確定」要登場，美國在台協會將舉辦相關活動，也有邀請工商協進會前往參與。

林伯豐透露，活動主題還未確定，但一定會觸及美國與大陸的貿易靠爭。而外傳此次對話雙方也會談及供應鏈重組，他則認為，全球供應鏈會變成短鏈供應是必然現象，而台灣企業靈活度高，要做短鏈供應應該做得到，但未來變化只能被動配合市場，希望政府政策也能配合。

克拉奇是美國國務院第三把手、主管經濟、能源與環境事務，也將是訪台的最高級別的美國國務院官員，但林伯豐認為，「越高階的官員來台灣，台灣的本錢就越低」，不一定對台灣有利，越高階對台灣要求就越多，台灣是否能接受就要看情況。

林伯豐 國務院 美國在台協會

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