前八月新車掛牌數增 汽車及零件業產值卻下滑

新車掛牌數增，但今年以來汽車及零件業產值卻雙雙下滑。經濟部統計處指出，疫情持續籠罩全球，汽車業因中東訂單需求減少，今年上半年產值759億元，年減8.5%；此外，汽車零件業也因歐美主要外銷市場需求急凍，上半年產值降至766億元，減幅擴大至17.5%。

影響所及，今年上半年汽車零組件出口亦年減17.4%，其中，前三大主要出口市場減幅均達二位數。

另一方面，今年前八月的新車掛牌數年增3.3%。統計處表示，近年進口車以價格戰不斷搶攻國內車市，帶動新車掛牌數成長，今年1至8月總體汽車掛牌數28.9萬輛，年增3.3%。其中，國產汽車掛牌數14.3萬輛，年減1.3%，進口汽車掛牌數14.5萬輛，年增8.3%，占比突破五成。

不過，疫情持續籠罩全球，不僅中東訂單需求減少，使得今年上半年汽車業產值759億元，年減8.5%；我國汽車零件業也因歐美外銷市場需求急凍，上半年產值降至766億元，減幅擴大至17.5%。

經濟部表示，我國汽車零組件主要以外銷為主，去年出口2,148億元，與2018年相當，其中以美國為主要出口市場。去年汽車零組件出口至美國為1,045億元（占48.7%），年增6.1%，其次分別為日本及中國大陸，占比均不及一成。

統計處指出，汽車屬耐久財，全球售後維修所需零件市場商機大，我國汽車零件生產具少量多樣、彈性製造等優勢，深具國際競爭力，除以售後維修市場為主要銷售對象外，亦為國際電動車大廠及大陸自有品牌車組裝零件之供應商。

2016年我國汽車零件業產值首度超越汽車業，直接外銷比率逾五成，但近年隨國內汽車產量下滑，內銷值逐年減少，抑低整體汽車零件表現，去年加上國際大廠庫存去化趨緩影響，汽車零件業產值1,861億元，年減3.2%。