一件襯衫／「漂流父母」 回家成為小村落的科技新貴

「一件襯衫」與「經濟部工業局」共同創作了科技新貴放棄高薪，為了孩子回鄉創業的影片。許多離鄉背井的年輕人，懷抱著理想來到都市打拚，就算日日夜夜地加班，也想要證明自己，即便下班走在空無一人的大街上，倒也能享受其中奮鬥的浪漫。逐漸習慣都市生活的漂流青年們，回家的距離卻是越來越遙遠，這是許多離鄉背景的人們的生活寫照。

回家，是一生做過最笨的決定？

「奇步應用」創辦人謝宜伶和老公，年輕時來到陌生的大城市，在科技園區擔任工程師，有個穩定、高薪的工作，雖然工作辛苦但是很有成就。

身在異鄉的兩人互相扶持陪伴，當鄉情醞釀成愛情，兩個離鄉背井的人一起攜手同行，準備迎接充滿未知與可能性的人生旅程。只是，當新生命降生在家裡時，兩人也勢必重新審視這段旅程的規劃，是否應該帶著孩子回到故鄉？是個艱難的問題。

謝宜伶和老公為了孩子，放棄穩定高薪，回家創業。 圖／《一件襯衫》授權提供

為了孩子，放棄穩定高薪，回家創業、放手一搏

謝宜伶童年最快樂的回憶，就是在彰化老家陪著阿嬤一起做雨傘代工，那種與家人相處的幸福畫面，是她童年最難忘的記憶。歲月如梭，她現在也成為孩子們的媽媽，對於夫妻倆忙於工作疏於小孩的成長、陪伴，開始思考創造幸福的家庭對於孩子的重要性。

不讓嚮往的日常，變成懷念的過往

回到彰化的他們利用科技專業創立了「彰化旅行＋」，推廣彰化在地景點，也讓孩子認識孕育爸媽的土地。他們也獲得了經濟部工業局「創業歸故里」競賽的冠軍，與全台各地200多個「智慧城鄉生活應用計畫」推動的成果一樣，以智慧科技默默地推動我們日常生活的改變。

期望更多遊客到彰化時，不只是吃個肉圓就走，還能更深入地體驗當地文化和歷史。透過這個平台，也串連更多彰化在地店家，讓這群為在地付出的同鄉人被看見。

對他們來說，比起追求一個人的成就，他們更希望的，是一群人一起變好。

謝宜伶童年最快樂的回憶，就是在彰化老家陪著阿嬤一起做雨傘代工，那種與家人相處的幸福畫面，是她童年最難忘的記憶。 圖／《一件襯衫》授權提供

他們身體力行地讓孩子知道，「回家」是一件勇敢又驕傲的事

離開科技園區在外人眼裡，就像與成功背道而馳，回到被稱為科技沙漠的家鄉，做一件看不到結果的傻事，只為了讓旅人對彰化多一份理解，讓孩子擁有多一刻陪伴。智慧城鄉，給你我回鄉築巢的勇氣，科技讓城鄉沒有距離，給那些嚮往回家卻又躊躇的異鄉人們一點力量，讓回家的路途不再遙遠。家鄉，一樣可以是你發光的地方。

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁