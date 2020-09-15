歐美市場需求急凍 汽車零件業產值上半年減17.5%

經濟部統計處今（15）日公布最新資料顯示，108年汽車零件業產值年減3.2%，今年則又受到新冠肺炎疫情影響，使得汽車零件業產值仍持續呈現下滑態勢，尤其因歐美主要外銷市場需求急凍，1~6月產值降至766億元，減幅擴大至17.5%，影響所及，出口亦年減17.4%，其中前3大主要出口市場減幅均達2位數。

經濟部統計處指出，汽車屬耐久財，全球售後維修所需零件市場商機大，我國汽車零件生產具少量多樣、彈性製造等優勢，深具國際競爭力，除以售後維修市場為主要銷售對象外，亦為國際電動車大廠及中國大陸自有品牌車組裝零件的供應商。

105年汽車零件業產值首度超越汽車業，直接外銷比率逾五成，但近年隨國內汽車產量下滑，內銷值逐年減少，抑低整體汽車零件表現，108年加上國際大廠庫存去化趨緩影響，汽車零件業產值1,861億元，年減3.2%。

此外，經濟部統計處資料也顯示，我國汽車零組件主要以外銷為主，108年出口2,148億元，與107年相當，其中出口至美國為1,045億元，占48.7%，年增6.1%，為我國汽車零組件主要出口市場。其次分別為日本（占6.3%）及中國大陸（占3.2%），均不及一成。