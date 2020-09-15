魚目混珠成國產醫用口罩又一例！16日起需申請輸入許可

繼加利、豪品等口罩國家隊涉嫌進口大陸非醫用口罩，魚目混珠成國產醫用口罩，現在衛福部又發現，新北市「勤達醫藥器材公司」也進口陸製口罩到台灣，並假冒為馬來西亞生產。對此，貿易局今（15）日再次提醒，自明（16）日起進口口罩，不論醫用或非醫用，都應先向國際貿易局申請輸入許可。

貿易局表示，進口人可在貿易局建置的「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可，只要資料填寫完整系統就會自動核發，申請時不用檢附任何文件。但是，貿易局請進口人特別注意，口罩自海關放行日起，要在每周一到「口罩輸入許可申請系統」線上登錄口罩流向。

經濟部並強調，無論國產或進口的市售拋棄式非醫用口罩，均應依商品標示法規定標示，一定要標示商品名稱、製造商/進口商資訊、商品原產地、主要成分或材料、數量或規格、製造日期等項目。至於標示方式，可於單片口罩本體、包裝或說明書擇一詳細標示。

如經查獲有違反者，將依商品標示法第15條規定要求限期改正，另有處2萬元以上20萬元以下罰鍰，且可以連續罰。

進口人如有申請許可問題，可撥打貿易局諮詢專線：（02）2397-7333、2397-7380、2397-7397、2397-7469。如有口罩標示問題，可撥打商業司諮詢專線（02）2321-2200分機8004。