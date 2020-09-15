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評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

元富盃尋找潛力股競賽 尋找後疫情時代人才

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元富盃尋找潛力股競賽。圖／元富證券提供
元富盃尋找潛力股競賽。圖／元富證券提供

元富證券為培育年輕人養成正確投資觀念，延續去(2019)年首屆好評迴響，舉辦第二屆元富盃尋找潛力股競賽，鼓勵國內外大專院校學生撰寫研究報告，尋找2021年具發展潛力個股，除最高獎金10萬元，更有機會獲得元富及新光關係企業優先就業機會。

元富證券總經理李明輝表示，證券投資相關活動多為各式交易競賽，只有元富舉辦撰寫個股研究報告競賽，元富不只發展業務，亦把企業社會責任帶入其中，致力於金融教育普及。現代的大專院校生屬於網路原住民，再加上現在電子開戶、交易相當簡便，各論壇及社交平台的訊息都讓年輕人很容易進入股市投資，但卻不一定了解投資標的、未評估是否能承受相當的風險。

特別是年初受新冠肺炎疫情影響而股市崩跌、活動取消或行動限制、很多國外學校甚至停課，以及對未來經濟的擔憂，國內外均有大批年輕投資新手入場，美國甚至出現大學生投資失利而尋短的憾事。元富除持續舉辦每月兩場的翻轉學堂講解投資概念、教導投資風險，也期盼青年學子透過參加元富盃尋找潛力股競賽，按照專業的研究報告架構學習個股分析，強化審慎研究的基本功，能更自在悠遊於投資市場、累積財富。

這屆元富盃尋找潛力股競賽報名時間即日起至10月23日，採初賽及決賽兩階段進行。初賽由元富投顧評選出16位晉級決賽者，並於12月12日舉行決賽，晉級者可延續初賽研究報告所挑選之潛力股做簡報，亦可配合市場變動，挑選其他潛力股做簡報，並於現場進行5分鐘口頭簡報及3分鐘評審問答，並由元富投顧、新光人壽、新光銀行及新光投信擔任裁判評分講評。

今年獎勵再升級，除了所有參賽者本人於一年內在元富證券交易享有手續費優惠，第一名獎金10萬元、第二名五萬元、第三名一萬元及5名佳作各獲得五千元，晉級決賽者皆享有元富及新光關係企業優先就業機會，在一職難求的後疫情時代，不再為就業煩惱。

元富證券與最多學生使用的社群平台Dcard合作，只要至Dcard贊助活動小天使版位找到元富證券贊助文章，並在下方留言預測第一名來自哪間學校，元富將從預測正確的留言中挑選三位幸運兒各送iPhone SE乙台。

元富 個股 疫情 散戶投資人

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