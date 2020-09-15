1~8月總體汽車掛牌數28.9萬輛 進口車占比突破五成

經濟部統計處今（15）日公布最新資料顯示，今年1~8月新車掛牌數年增3.3%，統計處進一步分析，近年進口車以價格戰不斷搶攻國內車市，帶動新車掛牌數成長，今年1~8月總體汽車掛牌數28.9萬輛，較108年同期增加3.3%，其中國產汽車掛牌數14.3萬輛，年減1.3%，進口汽車掛牌數14.5萬輛，年增8.3%，占比更突破五成。

經濟部統計處並指出，我國汽車業向以內需市場為主，直接外銷比率不到一成，主因是進口車大舉進逼搶占國內市場，使得我國汽車產值自104年起逐年下降，但去年則受惠外銷市場回溫，產值1,674億元，較107年增0.2%，結束連續4年負成長。但，若觀察汽車產量，108年我國汽車生產25.5萬輛，則是年減1.3%。

至於在生產的汽車種類上，經濟部統計處的資料顯示，108年我國生產轎車16.4萬輛，占逾六成，年增2.8%，主因受惠汰舊換新補貼政策、低油價以及休旅車市場需求熱絡所致，其次分別為客貨兩用車4.8萬輛，占18.7%，年減16.9%，以及貨車4.2萬輛，占16.6%，年增6.4%。