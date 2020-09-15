南亞科今起暫停供貨華為 將向美方申請許可

台灣因為美中關係日益惡化而身處暴風圈，因有許多台商在中國大陸設廠，為美國公司製造產品；緊張關係促使台商將部分生產業務移回國內，把錢匯回台灣。台灣政府提供的稅務優惠和其他誘因也有助「台商鮭魚返鄉」，而這些投資緩和了疫情對台灣的衝擊。

2020-09-15 10:19