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南亞科今起暫停供貨華為 將向美方申請許可

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
台灣記憶體大廠南亞科宣布，由於美國對華為禁令將於15日生效，因此，該公司自今日起，將起暫停供貨華為。 報系資料照
台灣記憶體大廠南亞科宣布，由於美國對華為禁令將於15日生效，因此，該公司自今日起，將起暫停供貨華為。 報系資料照

台灣記憶體大廠南亞科（2408）宣布，由於美國對華為禁令將於15日生效，因此，該公司自今（15）日起，將起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科表示，遵循貿易相關法令規定，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請許可後恢復供貨，預期對營運狀況無重大影響。

南亞科指出，該公司將在法律許可範圍內，支持客戶，盡力符合客戶需求。未來也將持續加強市場風險管理，包括客戶群分散、區域市場分散、產品多元組合，增加銷售彈性，以降低營運風險。

今日南亞科股價仍維持整理格局，盤中股價維持平盤以下，小幅下跌的整理態勢，不過，由於近期陸續傳出，美國可能進一步將中國的中芯半導體列入制裁名單，另外，中國的紫光集團也傳出財務壓力，因此，產業供需可能朝正向發展下，近日外資法人有對南亞科出現反手買超的情況，昨日外資買超南亞科4,167張。

南亞科 華為 外資

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