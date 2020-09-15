FOMC登場 美債市場瀰漫觀望氣氛

美國聯準會的利率決策會議（FOMC）登場前夕，美國債券市場氣氛轉趨觀望，債市波動未見明顯方向性，各天期殖利率呈現狹幅震盪的情勢，震幅創下近兩個月新低。終場10年期美債殖利率小漲0.7bps至0.6723%；10年期德債則微漲0.1bps至-0.48%。

國內大型券商表示，今（15）日晚間美國將發布8月份工業生產，下半周則有零售銷售、房市數據等重要指標，疫情復發影響有限，就業市場持續復甦，帶動終端需求穩步回升，預料各項數據表現中性偏多，有助增添投資人對於基本面的信心。

另一方面，周四FOMC會議將公布最新決議，除利率按兵不動外，料將轉向平均通膨目標且調整政策指引進行調整與說明，確立低率政策的方向下，預期短天期利率將持穩低檔不變，中長天期則有向上修正的空間，曲線持續趨陡。

此外，此次FOMC將是11月美國總統大選前最後一次會議，聯準會將發布最新的貨幣政策決議，儘管預期維持現行的政策模式不變，但對於新的貨幣政策指引，料將有進一步的說明，勢必加深投資人對於美元低利率的預期，不利於美元走向，也意味著新台幣短期利率略高於美元的狀況將持續一段期間，是引導資金流量的重要因子；在聯準會寬鬆政策轉向之前，預期新台幣仍將面臨升值壓力。