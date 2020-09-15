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馬來西亞華商組團參訪櫃買中心 表達來台上櫃意願

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心董事長陳永誠(中)、總經理李愛玲(左四)、來訪馬來西亞檳城州立法議會議長高級拿督劉子健(左五)、RP manpower董事長梁清彥(左三)、Dee Noon董事江健偉(右三)、Lypo財務長張毅凡(左一)等馬來西亞華商及安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師(右二)、吳俊源會計師(右一)於櫃買中心合影。圖／櫃買中心提供
櫃買中心董事長陳永誠(中)、總經理李愛玲(左四)、來訪馬來西亞檳城州立法議會議長高級拿督劉子健(左五)、RP manpower董事長梁清彥(左三)、Dee Noon董事江健偉(右三)、Lypo財務長張毅凡(左一)等馬來西亞華商及安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師(右二)、吳俊源會計師(右一)於櫃買中心合影。圖／櫃買中心提供

在我國政府防疫管控得宜下，台灣資本市場持續穩定發展，透過安侯建業聯合會計師事務所安排與檳城州立法議會議長高級拿督劉子健陪同下，3家馬來西亞華商特別排除萬難組團於9月14日拜訪櫃買中心，雙方針對進入我國資本市場相關議題密切交流。

目前33家外國上櫃公司中，計有13家主要營運地位於東南亞地區，櫃買中心長期扶持中小企業成功發展的案例，也吸引馬來西亞華商對來台上櫃表達高度意願。馬來西亞華商曾於2019年11月組團來訪，這次再次來訪的3家馬來西亞華商所屬產業，包含家具、人力服務管理及電子零組件等，並已洽定我國會計師進行輔導，積極進行來台申請上櫃準備。這次馬來西亞華商專程組團來訪，顯見近年來櫃買中心與東南亞地區企業的互動交流已漸漸發揮效益。

櫃買中心近年積極推動東南亞地區的海外企業來台上櫃，大力宣傳台灣資本市場的優勢，今年受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制及入境防疫隔離措施，導致無法實地赴海外業務推動，而改以線上舉辦宣導說明會等方式持續推動海外企業來台上櫃。

馬來西亞 櫃買中心 東南亞

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