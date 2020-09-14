董瑞斌重返高雄銀 將出任董事長
高雄銀行董事長將異動，高雄市政府將改派第一金前任董事長董瑞斌，出任高雄銀行新任董事長，其餘五席高市府法人代表也將一併更換，並擬於16日召開臨時董事會，選任董瑞斌為新任董事長。
董瑞斌在去年4月四家公股行庫高層人事異動時離開，如今第一金董座再度出缺，董瑞斌卻在新任高雄市長陳其邁力邀下，同意出任高雄銀董事長，對此董瑞斌今（14）日晚間受訪時表示，高雄銀行是高市府很重要的投資，既然有需要他的地方，他願意貢獻心力，也不會覺得委屈。過去他與陳其邁就曾經共事，當時陳代理市長，他擔任高雄銀董座，所以也和高雄銀的經營團隊熟稔，初期他希望經營團隊穩定為先，其餘待他上任後再作規劃。
也就是說，周三董事會主要是討論選出新任董事長，暫不涉及其他人事變動。
董瑞斌去年離開第一金時，原本傳出行政院有意安排他前往其他國營事業，但董瑞斌婉拒，回歸學界，今年6月他則是為了幫朋友忙，選任秋雨印刷獨立董事，如今他即將重返高雄銀回鍋出任董事長，也就必須辭掉秋雨獨董職務。
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