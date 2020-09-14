大亞自結前7月EPS 0.95元 超越去年全年表現

國內電線電纜廠大亞集團（1609）今（14）日自結，今年7月稅後純益1億元，月減66.89%、年增108.33%，每股稅後純益0.17元；若累計前7月稅後純益3.1億元，每股稅後純益0.95元，已超越去年全年表現。法人指出，目前大亞營運策略上三隻腳啟動，包括電線電纜、能源發電、新創事業，今年全年獲利可望創新高。

受惠於電力線纜銷售穩定，加上第3季國際銅價上漲所致，大亞今年在本業的表現亮眼，前7月稅後純益3.1億元，每股稅後純益0.95元，已優於去年全年每股稅後純益0.86元。不過，大亞近三個月股價漲幅超過七成，遭證交所列為警示股，今日收在16.6元，下跌0.85元。

除了電線電纜本業外，大亞近幾年也積極轉型，並從電線電纜本業出發多角化針對能源產生、傳輸、儲存到轉換積極布局，今年完成國內首件民間土地變更核准的「地面型太陽能電廠」，該電廠位於台南學甲，預計今年底掛表併聯發電，未來20年帶來至少18億度的發電量，累計收入上看80億元，獲利預估累計達24億元，產能有機會突破業界新高。

此外，大亞8月合併營收近15.29億元，比去年同期成長4.38％；前8月合併營收近113.17億元，較去年同期衰退幅度縮減至5.77％。法人看好大亞除了在電線電纜本業外，能源發電、新創事業發展穩定成長，今年全年獲利可望創新高。