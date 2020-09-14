經濟部拍板電價不調整 創史上最長凍漲紀錄

經濟部今（14）日召開今年度第二次電價費率審議會，拍板今年10月至明年3月的平均電價不調整，創下史上首次電價「連五凍」。經濟部指出，雖然疫情使全球國際能源價格走跌，但考量未來油價上漲趨勢，再加上核後端基金增加242億列入發電成本，一增一減之下，決議電價不調漲。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年在4月及10月檢討電價，明定調幅上限為3%。經濟部說明，雖然今年上半年國際油價處於低檔，降低台電發電成本，但考量明年油價將緩步上升，且台電核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，本次認列242億，使售電成本增加，因此決議電價不動，維持每度2.6253元。

至於明年電價走勢，台電財務上有三大變數，除了一、影響電價成本的能源價格呈上漲趨勢之外，再加上，二、未來五年須逐年認列核後端基金，以及三、今年電費紓困可能超過200億元規模，都將是明年4月電價調整與否的影響因素。

在燃料成本方面，經濟部表示，依美國能源資訊署9月最新預估，今年全年油價為每桶42美元、明年全年油價約每桶50美元，未來油價有緩慢上升趨勢。

而核後端費用重估後，總費用由2008年的3,353億元增加至2017年的4,729億元，換算至今年底，約有339億元的差額，須在2025年前逐年提撥補足；今年將2018到2020年三年度的242億先行提撥，後續還有97億元在未來五年攤提。

另在台電電費減免紓困補貼方面，第一波特別預算台電獲分60億元預算，但截至9月10日已使用190億元，顯然已超支，因此，經濟部在「紓困3.0」爭取追加電費減免補貼的不敷數140億元，最終能獲得多少尚未確定。

不過，曾文生仍強調，影響電價的因素非常多，明年電價的走勢仍要看全球經濟復甦的情形、能源價格以及台電各類成本認列情形而定，由電價審議委員會考量合理性並決議。