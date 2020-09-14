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台灣三大生物相似藥公司 今年都有進展
泰福-KY（6541）董事長趙宇天表示，生物相似藥過去十年間發展不如預期，但隨著美國食品藥物管理局（FDA）對這項新型態藥品愈來愈熟悉；美國醫療機構、醫師及銷售端對生物相似藥的接受度也愈來愈高，生物相似藥的市場自明年起將出現大爆發。
趙宇天表示，隨著泰福前兩項生物相似藥陸續上市後，再加上公司的銷售團隊已經陸續就定位，公司在生物相似藥的發展將會加快腳步。
除了泰福之外，目前上市櫃公司中較積極發展生物相似藥的公司，還有晟德及台康，兩公司今年都有斬獲。晟德轉投資的永昕生醫，今年4月宣布與全球前百大製藥公司Gedeon Richter Plc.簽訂資產銷售合約，以總價1,650 萬美元轉讓生物相似藥─LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果給該公司。
晟德表示，永昕做為一家專業的生物製劑廠，目前有很多生物相似藥合作案，針對不同客戶進行不同階段的生物相似藥開發；晟德另一家轉投資公司-大陸東曜藥業，也有一項生物相似藥TAB008，目前也正在申請大陸藥證。
台康生技上周也宣布，該公司的乳癌生物相似藥EG12014，繼先前完成第一及第二階段授權里程碑後，11日再次完成與Sandoz AG藥廠合作的第三階段里程碑，預期9月起將依會計準則逐期認列授權營收，法人初估該授權金將可挹注上千萬美元的營收。
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