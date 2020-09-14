泰福生物相似藥明年在美上市 今年與三大經銷商簽約

泰福-KY（6541）董事長趙宇天表示，公司歷經十年磨劍，第一項生物相似藥（Biosimiliar）可望明年中在美上市，今年年底前完成與美國三大藥品經銷商簽約。而隨著泰福第二項生物相似藥2022年上市後，法人估計泰福可拿下美、加市場每年3億美元（約新台幣88億元）市場銷售額。

生物相似藥是指專利已過期的生物藥品，泰福2013年成立以來，專注美國市場生物相似藥的開發、生產及銷售。趙宇天說明，泰福規畫中的生物相似藥有五項，第一項治安嗜中性白血球減少症TX01，將在今年底向美國食品藥物管理局（FDA）申請藥證，目標明年中上市；第二項治療乳癌的TX05今年3月完成三期臨床收案，明年年中申請藥證，目標2022年上市。

趙宇天表示，美國政府與保險業降低醫療費用的呼聲愈來愈高，再加上FDA及醫療機構對生物相似藥的認同感也愈來愈高，生物相似藥在美國將出現跳躍式成長。美國媒體「財富商業洞察」調查，生物相似藥2019年在美銷售額僅7.3億美元，預期2021年將跳升至29億美元，2023年更要達到63億美元。

為了明年起陸續有新產品上市，泰福目前已和美國前兩大藥品經銷商簽約，年底前第三家經銷商也會簽約，三家經銷商合占全美藥品市場九成占有率。在這三大經銷商支持下，泰福鎖定三大購買方：一是美國政府Medicare及Medicaid針對老人及弱勢群的醫療補助方案；二是退伍軍人及國防部醫院；三是癌症醫院。

趙宇天解釋，泰福初期鎖定的藥品市場以政府購買的服務為主，這也是泰福生技廠房設在美國本土的最大優勢。此外，泰福目前針對第一項藥品也正與加拿大通路商合作，將搶攻每年1億美元以上市場商機。

由於趙宇天在創立泰福生生技之前，曾經創辦過全美前三大學名藥廠-華生製藥，對美國藥品銷售有非常豐富的經驗。法人分析，泰福生技的前兩項藥品，第一項TX01所對應的市場規模5.4億美元，泰福的藥品上市後，有機會一半年內取得10至12%的市占率，預期銷售額至少6,400萬美元；第二項TX05對應的市場規模28~30億美元，泰福若能拿下7%市占率，估計也有2.1億美元。