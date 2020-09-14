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後疫情時代 全球三成CEO看衰景氣

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

疫情時代，全球CEO對於經濟環境的看法有何改變？安侯建業聯合會計師事務所今（14）日表示，透過今年年初、年中二波調查對比，發現全球CEO對未來景氣看衰，僅三分之一受訪者對於未來三年的全球經濟成長保持樂觀態度。

安侯建業表示，在疫情衝擊尚未全面影響主要市場前，KPMG全球總部於今年1、2月份針對1,300名CEO進行年度調查，近期也在7月6日至8月5日間，針對其中315名CEO，進行追蹤調查，以了解CEO於疫情期間的思維轉變 。

今年《KPMG全球CEO前瞻大調查報告》發現，CEO對於未來全球經濟表現，與疫情前相比有較大的轉變，32%的CEO對未來三年全球經濟成長的信心度較年初調查時為低。

不過仍有45%受訪CEO對其國家成長前景則相對樂觀，68%受訪 CEO對自身企業的未來三年發展具有信心。

調查發現，「人才風險」自疫前12名上升至第一名，成為企業最大威脅，安侯建業主席于紀隆表示，人才為企業的根本，面對疫情，許多企業已重新擬定其人才管理策略，以期在動盪的時代，透過跨領域人才為企業帶來突破，需要結合創意、數位能力、新興科技尋求新的高峰。

調查發現，39%受訪CEO自身或家庭成員的健康狀況受到新冠病毒影響；55%的受訪者因新冠疫情改變其經營策略；更有63%受訪CEO表示，他們因新冠疫情影響其報酬。

調查也發現，在疫情的影響下，促使全球CEO專注檢視自身企業宗旨是否達成利害關係人的期望，近八成CEO承認受新冠疫情影響，導致他們必須重新評估企業組織宗旨；更有63%的CEO，表示將更重視ESG及企業社會責任。

安侯建業執行長曾國禓表示，新冠疫情的危機重新定義了怎樣才是好的企業領導人。CEO必須應付疫情下所產生的種種需求，短期間內就要果斷決策，並要因應變動迅速提出解決方案，這是在幾個月前，大家較難以想像到的情況。

KPMG全球主席Bill Thomas表示，CEO關注項目在近半年內有顯著改變，明確的表示企業必須急速進行改革，以因應疫情所帶來的挑戰與衝擊，全世界的企業領導人皆採取果斷明確的決策以面對不確定性，而疫情衝擊更加速了現行企業數位化與社會責任相關營運策略的落實。

疫情

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