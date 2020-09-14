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無薪假效應！7月我經常性薪資成長率 近四年最低

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處今（14）日發布7月受僱員工每人經常性薪資平均42,481元，年增1.26%，創近四年最低增幅。 聯合報系資料照
主計總處今（14）日發布7月受僱員工每人經常性薪資平均42,481元，年增1.26%，創近四年最低增幅。 聯合報系資料照

主計總處今（14）日發布7月受僱員工每人經常性薪資平均42,481元，年增1.26%，創近四年最低增幅。主計總處表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，如減班休息（俗稱無薪假），抑低了薪資成長。

主計總處指出，7月底全體受僱員工人數為794.7萬人，較上月底增加3.7萬人，其中批發零售業增加1萬人，住宿及餐飲業亦增9,000人，製造業也增加4,000人。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，這是今年4月以來，製造業受僱員工數首度轉而增加。

她也指出，若和近3年製造業受僱員工數7月較6月增加1.1萬至1.9萬相比，今年7月製造業受僱員工人數僅增加4,000人，幅度仍偏低，反映製造業尚未擺脫疫情之衝擊，致受僱員工增加有限。

她分析，受到疫情衝擊，今年4到6月製造業受僱員工數累計減少2.6萬人，7月轉而較6月增加4,000人。若進一步觀察各業，電子零組件、金屬製品、食品製造業各增加2,000人，其中，金屬製品製造業7月增加受僱員工多為暑期工讀生。此外，紡織及成衣製造業則仍續減2,000人。

陳惠欣說，目前整體勞動市場雖有逐漸好轉，但尚未回復到疫情發生前水準，包括服務業和製造業。

主計總處表示，7月全體受僱員工人數為794.7萬人，雖較上月增加，但和去年同月相比，則減少4.3萬人或0.53%，為連續4個月減少，並創近11年同月、金融海嘯以來最大減幅。

她進一步指出，7月整體受僱員工數仍較疫情發生前的去年底減少7.2萬人；即便近來內需回溫，但7月住宿餐飲業受僱員工數較去年底減少3.6萬人，批發零售則仍較去年底減少8,000人。

此外，7月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均為42,481元，年增1.26%，為近四年來來最低增幅。陳惠欣說，受疫情影響，減班休息使勞工薪資減少，抑低了薪資成長。

製造業 疫情

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