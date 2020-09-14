晶技：小型化產品供不應求 明年首季續擴產

晶技（3042）董事長林萬興今（14）日表示，因應市場需求，晶技去年底以來持續擴產，此波擴產將在9月底完成，同時明年首季還將新增四條生產線。在訂單能見度上，因小型化產品仍供不應求，加上新產線加入，9月營收可望比8月好，10月營收會比9月好。

根據統計，晶技8月合併營收突破10億元，達10.05億元，創下歷史新高。晶技自結8月稅前盈餘1.67億元，月增5.1%、年增87.6%，每股稅前盈餘 0.54元。累計前8月自結稅前盈餘10.03億元，較去年同期成長142.5%，每股稅前盈餘 3.24元，超過去年全年獲利表現。

晶技今天舉行法說會，林萬興表示，美中貿易戰演變成科技戰，好像要逼各產業選邊站，不過零組件行業比較彈性，例如晶技有三個廠區，包括桃園、寧波、重慶，也沒有涉及美國技術含量的問題，在美中貿易戰中算是安全的。但因應供應鏈的安全配置，過去高階、小型化產品都以設在平鎮廠為主，去年底以來，已在寧波廠新增高階石英元件產品線。明年首季的擴產，因為寧波的廠地較充裕，也將以寧波廠為主。

有關華為智慧手機市占率因供應鏈的斷供，可能出現下滑。林萬興表示，華為遭美國禁令已經一兩年，對此晶技早已有因應的做法。晶技的客戶涵蓋產業的主要廠商，以手機來說，前幾大廠都是晶技的客戶，市場消長在產能挪動上晶技也有應對計畫。