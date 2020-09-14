經濟部拍板下半年電價不調整 關鍵因素有這些

經濟部今（14）日召開今年第2次電價費率審議會，拍板定案今年下半年電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，創下「連五凍」新紀錄。

經濟部進一步指出，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然今年國際原油價格大降，但依美國能源資訊署（EIA）9月最新預估，2020年全年油價42美元/桶、2021年全年油價約50美元/桶，未來油價有緩慢上升趨勢。另外，核能後端營運總費用重估後，總費用由97年預估的3,353億元增加至106年預估的4,729億元，須自109年起至114年逐年足額提撥，故109年提撥107年至109年共242億元。

經濟部並表示，雖然上半年至今國際油價處於相對低檔，使台電公司燃料成本下降，但台電公司配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，且未來油價有緩慢上升趨勢，但審議會考量電價穩定為優先，議決本次電價不調整。

經濟部表示，電價費率審議會除考慮上述影響電價成本的因素外，亦會綜合考量穩定物價政策及台電公司穩健經營，故審議會議決本次電價不調整，台電公司109年倘盈餘超出合理利潤時，超出部分將納入電價穩定準備。