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史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

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史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
經濟部今（14）日召開今年度第二次電價費率審議會，拍板今年下半年電價不調整，將於10月1日上路，創下史上首次電價「連五凍」。圖／聯合報系資料照片
經濟部今（14）日召開今年度第二次電價費率審議會，拍板今年下半年電價不調整，將於10月1日上路，創下史上首次電價「連五凍」。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（14）日召開今年度第二次電價費率審議會，拍板今年下半年電價不調整，將於10月1日上路，創下史上首次電價「連五凍」；經濟部指出，雖然疫情使全球國際能源價格走跌，但考量到未來仍可能有上漲趨勢， 10月可能不會調漲，維持每度2.6253元。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年於4月及10月檢討並進行調整，明定電價調幅上限為3%。本次的電價費率審議會今日召開，拍板今年10月至明年3月電價不調整；加上之前已連續四次凍漲，本次電價審議後，是電價「連五凍」。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然今年國際原油價格大降，但依美國能源資訊署(EIA)9月最新預估，2020年全年油價42美元/桶、2021年全年油價約50美元/桶，未來油價有緩慢上升趨勢；另外，核能後端營運總費用重估後，總費用由2008年預估之3,353億元增加至2017年預估之4,729億元，須自2020年起至2025年逐年足額提撥，故今年提撥2018年至2020年共242億元。

在考慮上述影響電價成本之因素下，並綜合考量穩定物價政策及台電公司穩健經營，宜維持電價穩定，故審議會議決本次電價不調整，台電公司2020年倘盈餘超出合理利潤時，超出部分將納入電價穩定準備。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，會依據客觀事實及數據資料討論，並平衡穩定物價、節約能源及照顧民生三大電價費率審議原則。

前次調漲電價是2018年4月，當時漲了3％，電價由2.5488元調漲為2.6253元。2018年10月開始，電價已經連續四次凍漲，維持每度2.6253元，若今年10月仍不漲，將是二年半來第五次凍漲。

電價 經濟部

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