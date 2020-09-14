買房注意！車位恐淪「房價陷阱」 北市1招算出真房價

實價登錄經行政院核定自2012年8月1日正式上路後，至今已推行8年，成為民眾進行不動產交易的重要參考資訊，但北市地政局提醒，若房屋附車位的交易案例，申報人沒申報「車位價格」或「車位面積」，實價查詢網就無法拆算正確房屋單價。為此，地政局於「台北地政雲」網站，首創「大數據扣車位算房價」功能，解決房屋車位混算單價計算失真問題。

今年7月1日實價登錄2.0版本新制實施後，將申報人義務全面回歸買賣雙方，大幅增加實價登錄資訊透明度。但地政局指出，買賣房屋參考實價登錄時，有一個「眉角」需要注意，若是房屋附車位案例，須留心查詢的交易單價，車位價格是否拆分。

舉例來說，1戶房屋含1個車位、產權面積40坪、總價2000萬元，若沒申報完整車位面積及價格資訊時，實價查詢網會直接以2000萬除以40坪來計算，交易單價為每坪50萬；但房市實際交易，房屋、車位價格是分開算，因此正確算法應先扣除車位面積及價格，再試算單價。

以車位10坪、總價200萬元來計算，總價2000萬應先扣除200萬，用1800萬再除以扣掉車位面積的坪數30坪，最後計算出實際每坪單價為60萬元，其計算結果比未拆分前的單價高出2成。地政局表示，車位價格以坪數計算時，單價往往比房價低，若未拆算直接除以總坪數，其單價將低於行情，看似便宜卻失真。

地政局表示，「台北地政雲」實價登錄查詢，首創「大數據扣車位算房價」功能，針對房屋附車位買賣交易，若申報人沒申報車位價格或車位面積，會先搜尋同社區的車位面積及價格，若同社區沒有參考資訊，會擴大環域300公尺範圍搜尋，藉由大數據資料庫建立，讓民眾能參考更貼近實際房屋交易的單價。

另外，針對如何辨識車位價格是否拆分計算，地政局提供2招突破盲點，第一，先懂得辨識「單價」是否「扣車位」，台北地政雲實價資訊「單價是否含車位」欄若為「是」，或內政部實價查詢網單價欄若有「車」字，代表總價含車位；反之，則代表不含車位或已扣除車位的每坪房價，可直接參考。