健保25周年滿意度九成 蘇貞昌盼政府政策以此為標竿

行政院長蘇貞昌今（14）日出席「健保25周年活動」時表示，全民健康保險25周年，滿意度約九成，「健康存摺」使用人數也突破500萬人，獲民眾廣大支持；政府的每一項政策都應以此為標竿，讓民眾支持並做到最好。

蘇揆致詞表示，健保除了就醫好用、方便查詢健康資料等，在疫情期間還可用來追蹤居家檢疫者是否遵守防疫規範，避免在外「趴趴走」；同時還可購買口罩。他說，政府不但為民眾做出最好的方法、政策，也善用相關大數據，進一步建置「健康存摺」。

蘇揆指出，「健康存摺」開辦才經過幾個月，因為「口罩購買實名制」，所以的登錄人數從168萬成長到超過500萬，他強調，政府希望以此經驗，讓各種施政想出好方法，讓民眾支持、做到最好。

行政院指出，蘇揆在活動中，也與衛福部部長陳時中、中央健康保險署署長李伯璋一同敲破象徵「健康存摺」500萬人登錄的冰磚，並擔任抽獎嘉賓，抽出500多名獲獎幸運兒；蘇揆也與25位民眾排出「健保Logo小綠人」字樣，豎起大拇指為全民健保說讚！

健保署表示，「健康存摺」的功能從過去四年多來不斷精進，讓民眾可掌握自身就醫、用藥及檢驗、檢查等資料；透過眷屬管理，可瞭解家中長輩及孩童的各項健康資訊，此外，民眾還可查看自己每年度的就醫次數、每年使用的健保點數及所繳交的部分負擔，並可依自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自己的健保使用情形。