快訊

李登輝與蔡英文父親關係好 朱高正：將來才能揭密

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

經濟部今日拍板新電價 有機會出現「史上連五凍」

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
本次的電價費率審議會今日登場，拍板後在10月上路；加上之前已連續四次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連五凍」。圖／聯合報系資料照片
本次的電價費率審議會今日登場，拍板後在10月上路；加上之前已連續四次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連五凍」。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（14）日下午召開今年度第二次電價費率審議會，拍板新電價並公告後，將於10月1日上路；雖然疫情使全球國際能源價格走跌，但考量到未來仍可能有上漲趨勢，外界預測10月可能不會調漲，維持每度2.6253元。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年於4月及10月檢討並進行調整，明定電價調幅上限為3%。本次的電價費率審議會今日登場，拍板後在10月上路；加上之前已連續四次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連五凍」。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，會依據客觀事實及數據資料討論，並平衡穩定物價、節約能源及照顧民生三大電價費率審議原則。

前次調漲電價是2018年4月，當時漲了3％，電價由2.5488元調漲為2.6253元。2018年10月開始，電價已經連續四次凍漲，維持每度2.6253元，若今年10月仍不漲，將是二年半來第五次凍漲。

電價 經濟部

延伸閱讀

經濟部今召開電價審議會 下午5時宣布新電價

產業盼維護AM廠商權益 經部：不能與國際標準脫鉤

豪雨來襲 宜蘭頭城大里被列為紅色淹水一級警戒

農地工廠輔導合法最快月底預告辦法 估6千家受惠

相關新聞

經濟部今日拍板新電價 有機會出現「史上連五凍」

經濟部今（14）日下午召開今年度第二次電價費率審議會，拍板新電價並公告後，將於10月1日上路；雖然疫情使全球國際能源價格...

KPMG全球CEO大調查 僅三成對未來三年全球經濟成長樂觀

在新冠疫情的影響下，全球最具影響力的企業CEO正面臨前所未有的不確定性，「KPMG 2020年全球CEO前瞻大調查」指出...

KPMG的CEO調查：人才因疫情躍升為企業第一風險

KPMG發布 「2020年全球CEO前瞻大調查」，指出新冠肺炎疫情帶來企業的改變，人才風險是企業成長最為顯著的挑戰，同時...

新台幣午盤升值2.46角 暫收29.26元

新台幣今（14）日中午盤暫收29.260元兌1美元價位，升值2.46角，成交金額為5.34億美元。

【怪老子這樣看】勞保年金若砍三成 該怎麼未雨綢繆？

政府終於開始正視勞保面臨破產的問題了，依目前的規劃老年年金很可能只剩七成可領，而且溯及既往。受影響的不僅是目前已經開始領年金的勞工，尚未退休的勞工也面臨要提升退休準備金的問題。

經濟部今召開電價審議會 下午5時宣布新電價

經濟部今（14）日將召開今年第2次電價審議委員會，由於受到新冠肺炎疫情持續影響，衝擊全球經濟，儘管國際能源價格受疫情影響...

居家辦公、辦公室分流 企業因疫情調整績效管理制度

新冠肺炎疫情對國內景氣的影響逐漸減低，上班族的工作日常緩步回復，但疫情變化是否會改變企業對員工的評比標準呢？1111人力...

櫃買舉辦台灣企業週 提升上櫃公司海外能見度

櫃買中心將於9月15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業週線上論壇」之海外法人說明會，本次邀集包含有半導體、生技醫療及...

專家看本周指標／通膨型經濟蕭條的預言

美國經濟在第2季歷經31.7%的萎縮後，極大規模的挹注流動性及提供失業補貼，部分維持消費的支出，而由於疫情的防治工作事權...

央行周四理監事會議 聚焦三看點

中央銀行本周四（17日）召開第3季理監事會，金融市場聚焦三大看點，包括：利率按兵不動、匯率彈性調控，央行2,000億元的...

【白話財經】勞保潛藏負債飆到10兆元 原因在這裡

政府即將啟動勞保年金改革，原因是勞工保險潛藏債務不斷快速增加，截至去年底為止，已經累計10兆2195億元，一年就增加5000億元，如果不進行改革，2026年勞保基金就會見底破產，千萬勞工的勞保老年給付泡湯。潛藏債務雖非意指目前勞保基金馬上要付的錢，但目前勞保基金只有7601億元，對比10.2兆元的潛藏債務，勞保財務的確拉警報。

熱門新聞

韓媒：台積電擴大與三星的差距 穩居晶圓代工龍頭

獨家／航空業上半年「疫」起虧 星宇、華航都虧13億多

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

金管會 將強力整頓金融業

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

高通打低價戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。