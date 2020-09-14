經濟部今日拍板新電價 有機會出現「史上連五凍」
經濟部今（14）日下午召開今年度第二次電價費率審議會，拍板新電價並公告後，將於10月1日上路；雖然疫情使全球國際能源價格走跌，但考量到未來仍可能有上漲趨勢，外界預測10月可能不會調漲，維持每度2.6253元。
經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年於4月及10月檢討並進行調整，明定電價調幅上限為3%。本次的電價費率審議會今日登場，拍板後在10月上路；加上之前已連續四次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連五凍」。
經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，會依據客觀事實及數據資料討論，並平衡穩定物價、節約能源及照顧民生三大電價費率審議原則。
前次調漲電價是2018年4月，當時漲了3％，電價由2.5488元調漲為2.6253元。2018年10月開始，電價已經連續四次凍漲，維持每度2.6253元，若今年10月仍不漲，將是二年半來第五次凍漲。
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