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經濟部今召開電價審議會 下午5時宣布新電價

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部將在今日下午5時由經濟部政務次長曾文生主持「109年第2次電價費率審議會」會後記者會，宣布新電價。圖／聯合報系資料照片
經濟部將在今日下午5時由經濟部政務次長曾文生主持「109年第2次電價費率審議會」會後記者會，宣布新電價。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（14）日將召開今年第2次電價審議委員會，由於受到新冠肺炎疫情持續影響，衝擊全球經濟，儘管國際能源價格受疫情影響走跌，但考量國際能源價格未來有上漲可能，外界預料10月電價將創下「連五凍」新紀錄，維持每度2.6253元。經濟部將在今日下午5時由經濟部政務次長曾文生主持「109年第2次電價費率審議會」會後記者會，宣布新電價。

經濟部每年召開二次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%，同時也設置民生住宅用電330度以下不調漲機制，把對民生影響降到最低。不過從2018年下半年開始，電價已連續四次凍漲，目前每度平均2.6253元。

上次電價調整已是2018年4月的事，當時漲了3%。如果今年10月不漲，將是二年半來連五次凍漲。

經濟部強調，燃料成本是影響電價的主要因素，關於電價費率審議會沒有預設立場，會依客觀事實和數據資料討論，但也必須平衡照顧民生、穩定物價、節約能源三大電價費率審議原則。

電價 經濟部

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