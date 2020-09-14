居家辦公、辦公室分流 企業因疫情調整績效管理制度

新冠肺炎疫情對國內景氣的影響逐漸減低，上班族的工作日常緩步回復，但疫情變化是否會改變企業對員工的評比標準呢？1111人力銀行今（14）日公布「企業評比員工貢獻度調查」，調查顯示超過八成一的企業有績效考核制度，其中66.1%的企業有「固定考核」的制度，而掌握生殺大權的則是部門主管。

不過，調查也顯示，有一成的企業因為新冠肺炎疫情調整績效管理制度，主要反映在設定短、中、長程工作目標、每日呈報工作重點、規定必須達成的業績標準等幾個面向。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎疫情改變部分企業的辦公方式，包括：居家辦公、辦公室分流等措施，為了有效掌握工作進度，企業會提出新的考評措施來因應現況，所幸相對於國際情勢，台灣的疫情相對穩定，對企業的衝擊也逐漸趨緩，因此調整考核方式的企業比例也較低。

根據1111人力銀行調查顯示，僅有15.2%的企業有考核但沒有固定頻率，顯示多數企業已經藉由量化的考核標準，來檢視員工的表現。進一步從員工規模與考核頻率來進行交叉分析，結果發現50人以下的企業沒有考核的比例較高，而規模百人以上的企業都有幾乎具備量化的考核制度。

至於在企業的考核指標部分，調查顯示，企業最重視的績效標準包括：工作態度70.9%、個人工作績效65.8%、工作配合度64.1%，以及出缺勤48.7%。至於掌握生殺大權，負責評比考績的人，比例最高的是部門主管佔了77.7%，其次才是老闆或老闆娘，直接評比佔34.1%。

此次調查也發現，針對表現優秀的員工，企業獎勵的方式相當務實，主要有加薪45.2%、激勵獎金44.4%、年終獎金38.4%，以及職務升遷21.3%等激勵方式。

同時有超過8成的企業坦言，考核成績與年終獎金有直接的關聯，但針對表現不佳的員工，多數企業會選擇口頭訓誡43.5%、加強員工訓練26.4%，其次才是減少或取消獎金17.0%，可以看出企業在「獎懲」上彈性運用較為人性化的一面。

上述「企業評比員工貢獻度調查」，主要針對1111人力銀行企業會員進行立意抽樣，調查時間2020年8月26日到9月9日，總計回收有效樣本864份。