央行周四理監事會議 聚焦三看點

中央銀行本周四（17日）召開第3季理監事會，金融市場聚焦三大看點，包括：利率按兵不動、匯率彈性調控，央行2,000億元的中小企業專案貸款將進行滾動式檢討，以及央行總裁楊金龍對國內外經濟前景的最新預估。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，台灣在疫情最嚴重的第2季利率都維持不動，現在一切都朝正面發展、更不會動。因為以疫情而言，相對美國、巴西、印度，台灣疫情相對持穩，在經濟成長方面，預估今年上半年GDP成長1%、下半年2%，明年更高達4%；至於資金面，台灣游資充沛，1年期定存單得標利率0.27%，跌至歷史新低。

銀行主管認為，國內利率已經跌至谷底，再降息的效益不大，預料央行將維持現行寬鬆貨幣政策基調，重貼現率將連兩季維持1.125%的歷史低點不變，匯率則是維持彈性調控基調。

今年農曆年後新冠肺炎疫情迅速蔓延，央行為扶植企業與經濟成長，3月底大舉降息1碼（0.25個百分點），不過央行3月降息後，6月未再跟進，國內景氣也確定在第2季落底。券商主管認為，既然6月沒動利率，9月自然也不會降，畢竟利率這麼低了，市場資金也非常寬鬆，再降息的效果並不顯著。

「楊總裁說過台灣不會零利率，既然景氣谷底過了，央行就不會再降息、保留一點子彈」，券商主管說。

央行統計顯示，截至10日為止，央行中小企業專案貸款累計核准14.3萬戶，核准金額為1,482.4億元，央行2,000億元的紓困貸款額度是否足夠，將進行滾動式檢討，必要時可擴大專案融通額度。

主計總處8月14日公布最新預測，今年經濟成長率為1.56%，較5月預測值下修0.11個百分點，明年經濟成長預估為3.92%。央行上季預測，今年經濟成長率為1.52%，本周四將發布今年與明年經濟成長的最新預估值。