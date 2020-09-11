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經濟部核准九家中小企業 擴大投資46億元

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（11）日召開中小企業投資聯審會議，再添九家中小企業擴大投資46億元，包括穩達密封工業、上好生醫科技、中港興食品、謙塑工業、國盟公司、台灣托納斯科技、三隆齒輪、元駿國際及兆恆能資科技。

經濟部指出，穩達密封工業近年投入車用動力馬達密封元件開發，瞄準未來新興電動車市場，計劃斥資3億在南投南崗工業區興建廠房，並導入中央監控與智慧化生產設備。

上好生醫科技成立於今年4月，由於國內外口罩市場持續供不應求，計劃招募107名本國員工，斥資近8億元在台中興建二座廠房，導入單機智慧化產線，並建置ERP系統。

中港興食品為實現將傳統食品手藝以現代化生產，計劃斥資逾3億在台中市太平區興建智慧化廠房，並建置智動化產線，將為國內創造八個就業機會。

謙塑工業看好未來半導體設備、光學鏡頭及蘋果手機元件供應高成長趨勢，可望帶動橡、塑膠製品使用需求，計劃投入2億在彰化彰濱工業區興建廠房，導入智慧製造設備，將為國內創造12個工作機會。

國盟公司為因應市場客製化與急單需求，投入2億在高雄梓官區興建廠房，將生產線智慧化，同時導入機聯網，建立生產大數據縮短交貨時程，將為國內創造22個工作機會。

台灣托納斯為將瑞士總部部分生產線移轉至台灣，計劃招聘35名本國員工，斥資5億在中部科學園區興建廠房，導入智慧化機器設備。

三隆齒輪計劃斥資3億，在台南市科技工業區導入智慧化生產線，使產品能聚焦應用於高階複合工具機，將為國內創造22個就業機會。

元駿國際為深化製程技術，將投入逾1億在台中市西屯區廠房，汰舊換新引入現代化機器設備，打造高精密度刀具智能工廠，將為國內創造22個就業機會。

兆恆能資科技計劃招募53名本國員工，斥資逾19億元在屏東屏南工業區興建再生粒料廠、汽電共生廠、液態廢棄物處理場以及太陽能發電系統，同時在廠內導入智慧機械。

經濟部表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已通過365家中小企業投資約1,550億元，帶來超過1.5萬個本國就業機會。累計投資台灣三大方案已帶動650家企業投資約1兆1,092億元，創近9.3萬個本國就業機會。後續尚有52家企業排隊待審。

經濟部

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