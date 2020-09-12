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財股一週／115萬人勞退金變多 藏壽司股東是你嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導

明年元月起基本工資將調升，勞動部預告修正「勞工退休金月提繳分級表」，估影響115萬1535名勞工；你是藏壽司股東嗎？連鎖迴轉壽司店亞洲藏壽司興櫃股價11日早盤最高來到292.5元，抽到一張現賺20萬以上，不過中籤率僅0.3%；遠傳電信4日與鴻海集團旗下亞太電信簽訂業務合作計畫，遠傳表示雙方合作能提升頻譜和網路效率，提升5G競爭力；由嚴陳莉蓮領軍的嘉裕拿下國防部海空軍服、軍品補給大單，估在大單挹注下營運可望漸入佳境；中芯國際恐被美列黑名單，雖然仍待證實但外資點名若消息屬實，台積電聯電世界先進將是三大受惠台廠。更多精彩內容請鎖定每周的「財股一週」。

基本工資 藏壽司 遠傳 亞太電信 5G 嚴陳莉蓮 中芯 台積電 聯電 世界先進

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