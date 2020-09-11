提升員工職場競爭力 勞動部補助企業培訓、最高350萬
勞動部勞動力發展署補助企業辦理員工在職訓練，推動「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」、「小型企業人力提升計畫」等措施，協助企業培訓需用人才並提升員工職場競爭力，最高補助350萬元，2020年度北分署轄區計有750餘家企業受惠。
勞動力發展署北分署長林仁昭指出，依據不同規模的企業需求：「企業人力資源提升計畫」針對員工數51人以上企業提供補助，由企業自行規劃辦理員工在職訓練或結合產業上下游廠商聯合辦訓；「充電起飛計畫」主要是針對員工數51人以上、受貿易自由化衝擊或受損的企業提供補助，最高補助金額可達350萬；此外，「小型企業人力提升計畫」則是針對員工數50人(含)以下企業提供專業團隊進場輔導，並結合優質訓練單位客製規劃人才培訓課程。
春源鋼鐵人資部課長吳翊萍指出，公司十分重視人才的養成，自2008年申請「企業人力資源提升計畫」，除獲得勞動部提供訓練課程的補助，歷經十多年的推行，也持續提升辦訓品質、人員素質與作業流程效率，2017年更獲得TTQS金牌標章的肯定，預計今年將可達成提高營收、增加產能及銷量、降低庫存及呆帳等目標，同時，也將加強培育內部種子講師，降低授課成本60%，強化員工向心力並提升留任率。
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