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紓困3.0啟動！10天逾400家廠商申請、製造業最多占8成4
「紓困3.0方案」正式啟動！根據經濟部統計，自9月1日開始受理申請，10天來在薪資及營運資金補貼部分，以「重災區」製造及技術服務業365案最多，貿易服務業居次，有39案，另會展產業亦有29案。
經濟部表示，台灣守住疫情，國內景氣回溫，但是國際疫情仍在，也讓我們跟國際相關的製造業、會展業、貿易業，因為國外深受疫情影響，連帶影響我們的生意。因此，經濟部針對這三個行業，推出紓困3.0方案，補助第三季員工薪資與營運資金，並已開始受理申請。
經濟部指出，申請條件是今年第三季（7-9月）的營業額，和過去同期相比衰退50%的艱困企業，補助內容包括員工3個月的薪資4成，每人每月上限2萬元；以及以正職員工數乘以1萬元的一次性營運資金補貼，但是曾在第二季（4-6月）領取營運資金補貼的企業，則不再補貼。
此外，針對營業額減少15%的企業，所推出的紓困貸款，申貸日期也從原來的9月底，延長受理到今年12月底。
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