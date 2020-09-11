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櫃買中心攜手資誠 推動台灣優質企業上櫃

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心總經理李愛玲（左三）及資誠聯合會計師事務所所長周建宏（中）及營運長梁華玲（右三）假臺北君悅酒店舉辦「2020家族企業永續新趨勢：企業優化策略布局x非上市股權 交易所得稅制戰略思維論壇」。（櫃買中心/提供）
櫃買中心總經理李愛玲（左三）及資誠聯合會計師事務所所長周建宏（中）及營運長梁華玲（右三）假臺北君悅酒店舉辦「2020家族企業永續新趨勢：企業優化策略布局x非上市股權 交易所得稅制戰略思維論壇」。（櫃買中心/提供）

為推動優質企業上櫃，櫃買中心於與資誠聯合會計師事務所共同合作舉辦「2020家族企業永續新趨勢：企業優化策略布局x非上市股權交易所得稅制戰略思維論壇」，吸引近60家生技醫療業、民生消費產業、機械設備業及電子業等公司逾80位企業高階主管前來參加，反應熱烈。

櫃買中心總經理李愛玲表示，家族企業向來為台灣經濟的基石，但近來對外受到美中貿易戰、全球新冠肺炎等外在環境劇烈變化的影響，對內多數家族企業則面臨世代交替時傳承與接班的議題，面對此內外挑戰，企業可以適時借重資本市場的功能轉型或升級。

櫃買中心長期致力於推動優質企業進入資本市場，累積相當多輔導中小企業進入資本市場之經驗。希望藉由這次論壇能讓更多企業了解資本市場及對公司的助益，進而有更多優質企業加入櫃買家族的行列，藉由資本市場提高企業國際能見度、延攬優秀人才及拓展公司業務，並持續創新及研發，達到永續發展的目標。

資誠聯合會計師事務所周建宏所長表示，企業在面對現今經營環境處於高度不確定性的挑戰下，台灣資本市場仍是台灣企業的最佳後盾。台灣許多中小企業在自身領域深耕多年，甚至已經成為該產業的隱形冠軍，而在企業制度轉型或營運轉型升級之際，人才、技術及市場是致勝關鍵，企業可透過上櫃掛牌進行制度轉型籌資及壯大規模，櫃買市場交易透明、動能佳，是協助企業永續發展的最佳平台之一。

櫃買中心於這次座談會中針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項進行說明，使發行公司得以及早準備。此外，由資誠洪連盛會計師說明家族企業傳承與基業永續巧門，以及個人非上市櫃股票交易所得對家族企業傳承的影響，最後由普華國際財務顧問公司游明德董事長主講家族企業藉由併購達成傳承轉型之路，藉由各領域專家分享如何透過企業轉型之力與資源連結，穩住本業發展，並進一步提升競爭力與市場規模。

櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之中小企業進入櫃買市場成長茁壯。

櫃買中心 資本市場

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