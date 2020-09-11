紓困草案卡關拖累美股 留意後續對美經濟衝擊

美股道瓊等主要指數在今（11）日凌晨收盤時重挫，主因之一就是紓困草案卡關；國內多家大型法人機構表示，美國參議院針對共和黨提出的3,000億美元紓困草案進行表決，因民主黨以延長辯論的手段干預，表決必須先高於60票終止辯論，才能針對法案進行簡單多數決。

最終在終止辯論的投票就未能達標，更有一名共和黨參議員跑票，法案遭到封殺，會後多名參議員表達對於選前是否能通過紓困案的擔憂；一旦選前未能通過紓困案，按照慣例選後將等到政府與國會皆完成交接才會通過大型法案，換言之，紓困空窗期可能將延長至明年1月，等同於將近半年的紓困空窗期。

法人機構認為，美國共和黨「瘦身版」經濟刺激方案在參議院遭到否決，共和黨與民主黨就經濟刺激方案協議的進度仍然停滯不前。該方案不包括直接向美國民眾直接發放1,200美元，並缺乏對資金短缺的州和地方政府的新一輪援助款項，也沒有租金、抵押貸款援助和糧食援助等民主黨所強調的優先事項。若協議持續未能得到共識，恐將繼續削減市場對於美國與全球經濟復甦展望的信心，將是美股、台股等全球股市接下來關注的聚焦點。