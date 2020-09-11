聽新聞
test
0:00 / 0:00

名家觀點／從勞保改革溯及既往談起

經濟日報 / 郝充仁（淡江大學風險管理暨保險系副教授）

勞保年金改革的討論，自馬政府於2011年提出改革版本，迄今已近十年。在這十年間，朝野兩黨提出多項改革方案。日前，勞動部長許銘春在媒體公開宣布，勞保的改革，不排除使用溯及既往的政策。此話一出，引發社會廣泛的討論。這是歷次勞保改革方案中，第一次提出，其影響程度，遠較其他方案為大。筆者從多個層面，來分析這個政策。

首先，從國家財政的角度來看，這是一個不得不的作為。眾所周知，台灣已經進入高齡化社會，相關社會保險的成本，已經深深制約了政府的財政支出，例如教育以及經濟建設。若分析其原因，勞保年金自2009年開辦，符合60歲請領資格的人，剛好是戰後嬰兒潮的世代。在過去十年來，已有超過130萬的受領人，以每位受領人平均月給付金額為15,000元來計算，每月政府要撥付近200億的勞保年金，這也是勞保在未來五年內會破產的主因。也就是說，溯及既往是緩解勞保財務狀況的有效利器，這個狀況類似當年的軍公教年金改革。

其次，法律及政治層面的議題，亦是一個不可忽視的討論。以2016年的軍公教年金改革為例，它所引發的抗爭以及法律上的攻防，主要即是來自於溯及既往的政策。相較於軍公教團體而言，此次勞保受影響人數更多，且組合份子複雜，有職業工會的成員，也有產業工會的成員，而且部分工會成員有多年的街頭運動及政治活動的經驗，會產生何種衝擊，實難預料。

第三，對弱勢人士的保障，也是一個值得關注的項目。在上次軍公教年金改革中，引進了地板理論，針對貧困的退休軍公教，給予退休所得的保障，以完善其老年生活。在此次年金改革中，是否也要列出最低生活費用的標準，以照顧社會弱勢的退休勞工朋友，使其有尊嚴的退休生活弱勢，亦是重要的配套措施。

第四，此項政策也是高齡勞工與年輕勞工的世代對話。多年來，社會上並不重視此種對話，而將其視為隱藏在某個角落的聲音。透過這個政策的提出，整個社會各年齡層，應該就退休議題，做全面且合理的對話。無論是從政治上、法律上、社會上，以及經濟上，做細緻的分析，希望能達成世代的諒解，而非世代間的更激烈的對立。

第五，此項措施的推動，也意味著高齡者再就業政策愈來愈重要。如何落實銀髮族再就業的職務安排，及其勞動安全保障機制，成為刻不容緩的事項。它必須全面檢視目前的勞動法規及職場氛圍，全面營造一個友善銀髮族的環境。

最後，政府應該趁此時機，全面檢視高齡者的經濟安全機制，打造符合高齡者的金融工具。強化目前的以房養老機制，仿照先進國家經驗，推動公益版的以房養老，以政府的力量提供相關保證，使長者能獲得更多的生活費用。此次，協助壽險業者開發高齡化商品，例如年金、長期看護保單，並鼓勵高齡長者將其具有高保單價值準備金的壽險保單，轉換為高齡化保單，以維持其生活品質。

勞保年金改革採用溯及既往的政策，是一項巨大的變化。它意味著政府有限的財政資源下，無法維持過去高福利的措施。要如何由政府的福利政策，轉換為市場的安排，是一項巨大的工程。而民眾如何在觀念上接受去福利化的浪潮，並在行動上迎接新的時代，都在考驗政府與人民。

（作者是淡江大學風險管理暨保險系副教授）

年金改革 勞保年金 軍公教

延伸閱讀

領的錢要繳回？只能領到83歲？解答勞保年改4個常見傳言

勞保大砍3成？行政院：沒有正式啟動任何方案的討論

有去無回 誰還繳勞保

勞保年改訂樓地板門檻「絕對大災難」

相關新聞

留根台灣 四企業擴大投資70億元

經濟部昨（10）日通過勤誠興業、大三得光電二家台商回台，以及中國石油化學、明揚科技二家根留企業，四家共斥資近70億元擴大...

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

勞動部日前公告，自明年元月起，基本工資月薪將調至2萬4000元、時薪則調升至160元。為配合基本工資調整，勞動部今預告修...

台灣人口自然成長 續亮紅燈

內政部昨（10）日公布最新人口統計資料，今年前八月出生人數105,161人，死亡人數116,389人，死亡人數比出生人數...

名家觀點／從勞保改革溯及既往談起

勞保年金改革的討論，自馬政府於2011年提出改革版本，迄今已近十年。在這十年間，朝野兩黨提出多項改革方案。日前，勞動部長...

國衛院攜手民間 拚「銀光經濟」

國家發展委員會預估台灣人口年齡中位數將在二○三四年超過五十歲，屆時全國人口約一半為五十歲以上的中高齡族群，「銀光經濟」將...

領的錢要繳回？只能領到83歲？解答勞保年改4個常見傳言

「我每月領的錢都已經花了，現在政府還要我還回去，是真的嗎？」、「我的父母現在都在領勞保年金，各自都領1.5萬餘元，如果要溯及既往，以前領的錢也要追回嗎？以後還要少領三成，兩人只剩各一萬元，該怎麼辦？」、「勞保以後只能領到80歲嗎？」

汎德永業六年都賺逾一個資本額 上市原因是這個

眾所矚目的汎德永業汽車終於即將在10月中以前掛牌上市，這家連續六年賺超過一個資本額並因為總代理問題受到矚目。汎德永業集團...

製造業Q2固定資產增購 連續8季正成長

經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0....

下周汽柴油 估調降0.4、0.2元

因市場擔心新冠肺炎疫情復燃、沙國調降10月銷往亞洲合約原油定價等因素影響，預估下周油價將會結束連3凍，依浮動油價調整機制...

懷特新藥獲國際藥廠洽詢 啟動癌症免疫合併療法

懷特生技（4108）今（10）日表示，公司治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，經衛福部核准上市後，持續擴大適應症臨床研究，包...

AI影響人類生活最鉅 後市看俏

AI（人工智能）已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上周四（9月...

台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。