名家觀點／從勞保改革溯及既往談起

勞保年金改革的討論，自馬政府於2011年提出改革版本，迄今已近十年。在這十年間，朝野兩黨提出多項改革方案。日前，勞動部長許銘春在媒體公開宣布，勞保的改革，不排除使用溯及既往的政策。此話一出，引發社會廣泛的討論。這是歷次勞保改革方案中，第一次提出，其影響程度，遠較其他方案為大。筆者從多個層面，來分析這個政策。

首先，從國家財政的角度來看，這是一個不得不的作為。眾所周知，台灣已經進入高齡化社會，相關社會保險的成本，已經深深制約了政府的財政支出，例如教育以及經濟建設。若分析其原因，勞保年金自2009年開辦，符合60歲請領資格的人，剛好是戰後嬰兒潮的世代。在過去十年來，已有超過130萬的受領人，以每位受領人平均月給付金額為15,000元來計算，每月政府要撥付近200億的勞保年金，這也是勞保在未來五年內會破產的主因。也就是說，溯及既往是緩解勞保財務狀況的有效利器，這個狀況類似當年的軍公教年金改革。

其次，法律及政治層面的議題，亦是一個不可忽視的討論。以2016年的軍公教年金改革為例，它所引發的抗爭以及法律上的攻防，主要即是來自於溯及既往的政策。相較於軍公教團體而言，此次勞保受影響人數更多，且組合份子複雜，有職業工會的成員，也有產業工會的成員，而且部分工會成員有多年的街頭運動及政治活動的經驗，會產生何種衝擊，實難預料。

第三，對弱勢人士的保障，也是一個值得關注的項目。在上次軍公教年金改革中，引進了地板理論，針對貧困的退休軍公教，給予退休所得的保障，以完善其老年生活。在此次年金改革中，是否也要列出最低生活費用的標準，以照顧社會弱勢的退休勞工朋友，使其有尊嚴的退休生活弱勢，亦是重要的配套措施。

第四，此項政策也是高齡勞工與年輕勞工的世代對話。多年來，社會上並不重視此種對話，而將其視為隱藏在某個角落的聲音。透過這個政策的提出，整個社會各年齡層，應該就退休議題，做全面且合理的對話。無論是從政治上、法律上、社會上，以及經濟上，做細緻的分析，希望能達成世代的諒解，而非世代間的更激烈的對立。

第五，此項措施的推動，也意味著高齡者再就業政策愈來愈重要。如何落實銀髮族再就業的職務安排，及其勞動安全保障機制，成為刻不容緩的事項。它必須全面檢視目前的勞動法規及職場氛圍，全面營造一個友善銀髮族的環境。

最後，政府應該趁此時機，全面檢視高齡者的經濟安全機制，打造符合高齡者的金融工具。強化目前的以房養老機制，仿照先進國家經驗，推動公益版的以房養老，以政府的力量提供相關保證，使長者能獲得更多的生活費用。此次，協助壽險業者開發高齡化商品，例如年金、長期看護保單，並鼓勵高齡長者將其具有高保單價值準備金的壽險保單，轉換為高齡化保單，以維持其生活品質。

勞保年金改革採用溯及既往的政策，是一項巨大的變化。它意味著政府有限的財政資源下，無法維持過去高福利的措施。要如何由政府的福利政策，轉換為市場的安排，是一項巨大的工程。而民眾如何在觀念上接受去福利化的浪潮，並在行動上迎接新的時代，都在考驗政府與人民。

（作者是淡江大學風險管理暨保險系副教授）