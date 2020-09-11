留根台灣 四企業擴大投資70億元
經濟部昨（10）日通過勤誠興業、大三得光電二家台商回台，以及中國石油化學、明揚科技二家根留企業，四家共斥資近70億元擴大投資台灣。經濟部指出，美中關係低迷，中國大陸經營風險升高及疫情干擾下，台商持續調整全球布局，回台建立新廠。
經濟部表示，累計投資台灣三大方案已吸引641家企業，投資額約1兆1,046億元，創近9.3萬個本國就業機會；其中包括200家台商及85家根留企業，後續還有56家企業投資案待審。
伺服器機殼廠勤誠興業的產品一向在台灣研發設計、東莞與昆山為製造基地，受貿易戰影響甚鉅，決定將產線移回台灣，投入22億元建新廠。為配合美國客戶要求，勤誠今年上半年除在新北市五股成立NCT打樣廠，並取得馬稠後產業園區土地建立新廠房，將導入智慧製造提升產能，預計創造438個工作機會。
經濟部指出，勤誠將持續與CPU、硬碟、風扇、RAID控制器及電源供應器等大廠策略聯盟，並因應物聯網、人工智慧（AI）、5G商轉等新興產業開發自有標準品；同時耕耘美中地區白牌市場，拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機。
大三得光電為降低貿易戰高關稅衝擊，加上美國客戶指定台灣製造，決定將深圳廠產線全移回台灣，在宜蘭總部斥資近5億元新建廠房，導入高度自動化製程提升產能，預計延攬72名人才。
根留台灣投資方面，中石化近年聚焦高附加價值產品，投下逾38億元在苗栗建置精細化智慧工廠，分階段設六項產線，導入自動化系統，將新增147個職缺。
經濟部說明，新廠生產的六項新品終端應用遍及航太材料、腳踏車架、高爾夫球桿、機能性共聚酯、光學鏡頭、塗料關鍵原料等，也跨足無鹵阻燃劑以切入電子產品相關領域，未來將投入Al技術。
明揚為專業高爾夫球製造商，隨美國消費市場需求回溫，預期高球代工王國台灣可望有百億元高爾夫球銷量商機；明揚投入逾4億元在屏東加工出口區建置智慧製造生產及擴充產能，將增70個工作機會。
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