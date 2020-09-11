留根台灣 四企業擴大投資70億元

「我每月領的錢都已經花了，現在政府還要我還回去，是真的嗎？」、「我的父母現在都在領勞保年金，各自都領1.5萬餘元，如果要溯及既往，以前領的錢也要追回嗎？以後還要少領三成，兩人只剩各一萬元，該怎麼辦？」、「勞保以後只能領到80歲嗎？」

2020-09-10 20:30