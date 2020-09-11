台灣人口自然成長 續亮紅燈

內政部昨（10）日公布最新人口統計資料，今年前八月出生人數105,161人，死亡人數116,389人，死亡人數比出生人數多出11,228人，自然增加率為負成長千分之0.71，人口自然成長持續亮紅燈。

不過若單看8月，出生人數僅比死亡人數少514人，在今年呈現人口負成長的月份中，是死生人數差距最小的一個月份。

今年1月到8月，唯一出生人數高於死亡人數的是6月，不過也僅多出354人，「出生大於死亡」的情況僅在6月曇花一現，其餘月份都是死亡人數多過出生人數，一路「生不如死」。

在各個人口負成長月份中，死生人數之間差距，幾乎都超過千人以上，僅8月死亡人數比出生人數多514人，差距維持在千人內。

根據內政部最新統計，8月出生人數12,787人，較去年同月減少約一成，但比7月略增1.3%；8月死亡人數則為13,301人，較去年同月略減4.9%。

觀察累計數，今年前八月出生人數為105,161人，較去年同期減少8.9%左右；死亡人數116,389人，則是較去年同期減少1.3%左右。

結婚對數方面，今年前八月累計77,252對新人結婚，其中不同性別結婚共75,645對，較去年同期少了近7,000對，年減8.4%，結婚對數減少，也將連帶影響隔年生育率；相同性別結婚則共有1,607對。

國發會今年8月公布最新人口推估報告，台灣總人口2020年將面臨「死亡交叉」，開始轉呈負成長，較上次推估提前兩年；此外，台灣也將於2025年進入超高齡社會，比上次推估提前一年。