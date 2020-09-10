經濟部核准四家企業 斥資近70億元擴大投資台灣

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

經濟部今（10）日再通過勤誠興業、大三得光電二家台商，及明揚國際科技、中國石油化學二家根留企業，四家共斥資近70億元擴大投資台灣。

經濟部表示，目前「投資台灣三大方案」已吸引641家企業約1兆1,046億元投資，可創造92,560個本國就業機會，包括200家台商返台投資約7,865億元，帶來6萬5,094個就業機會；85家根留企業投資約1,678億元，帶來1萬2,644個就業機會。後續尚有56家企業排隊待審。

美中關係低迷，中國大陸經營風險急遽升高與疫情干擾下，如何調整全球布局在台商間持續發酵。伺服器機殼領導大廠勤誠興業加速將產線移回台灣，投入逾22億元在嘉義縣馬稠後產業園區建新廠，結合研發與製造優勢，提供客戶高度彈性與客製化服務。老字號勤誠專注伺服器機殼本業37年，產品一向在台灣研發設計、東莞與昆山為製造基地，全球市佔率約10%，受貿易戰影響甚鉅。

為配合美國客戶要求，今年上半年除了在新北市五股成立NCT打樣廠，亦取得嘉義縣馬稠後產業園區土地用於新設廠房。新廠將導入智慧製造，有助提升產能。同時積極推動產學合作，為南部地區培育更多技術人才，並新增438個工作機會吸引青年返鄉就業。未來將持續與CPU、硬碟、風扇、RAID控制器及電源供應器等大廠策略聯盟，並因應物聯網、人工智慧、SG商轉等新興產業開發自有標準品，滿足客戶要求創新、快速上市及合理成本的需求。同時持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機。

客戶囊括蘋果旗艦店、洋基球場的大三得光電，則決定將中國深圳廠全數產線移回臺灣，在宜蘭總部斥資近5億元新建廠房，導入更高度自動化製程提升產能與品質。大三得深耕LED（發光二極體）及相關產品超過15年，在車用、醫療、智慧照明系統等高附加價值應用產品上均獲佳績。

中國深圳與馬來西亞為主要生產基地，主要代工及終端客戶多是業界翹楚，LED看板不但在美國公車系統有八成市占率，美國時代廣場、美國大聯盟洋基隊和紅襪隊、Apple台北101直營店等的LED看板都出自其手筆，也幫全世界第二大IC廠Broadcom代工，更包辦中國大陸所有Apple商店LED看板模組，就近供應中國大陸許多知名液晶面板廠及鐵路、公路系統LED光源。為降低貿易戰高關稅衝擊，加上現有美國客戶均指定台灣製造，大三得決定將生產及發展重心移回台灣，除了提升智慧化程度，也將延攬72名當地人才，擴大設立研發中心，針對光電產品效率提升、感應光學設計與醫療殺菌加重研發力度，協力推動台灣LED光電產業競爭優勢。

明揚國際科技為專業高爾夫球製造商，全球市占率約二成，主要客戶多為知名品牌大廠，在高爾夫球業界舉足輕重。隨著最大消費市場美國需求回溫、2016年高爾夫球重返奧運項目，世界高球運動潛力蓄勢待發，加上中產階級興起成為消費主力，預估2020年全球高爾夫球銷量將為高球代工王國台灣帶來百億元商機。

為把握這股熱潮，明揚將投入超過4億元，在屏東加工出口區建置智慧製造生產及擴充產能，新增70個本國工作機會，進一步提升高階高爾夫球材料及設計開發製造能力，強化質量與競爭力。

中石化近年積極聚焦高附加價值精細化產品力拚突圍，為豐富產品鏈符合市場需求，提供客戶Total Solution，宣布投下超過38億元在苗栗頭份建置精細化智慧工廠，分階段建置6項產線，導入自動化系統、推行溫室氣體減量，以提升製程與生產效率，將可新增147個本國工作機會。

新廠生產的6項新品終端應用遍及航太材料、腳踏車架、高爾夫球桿、機能性共聚酯、光學鏡頭、塗料關鍵原料等，也跨足無鹵阻燃劑以切入電子產品相關領域。同時持續開發具廣泛應用性之特用、酯類及功能性高分子新產品，強化下游產業鏈整合佈局。未來將朝向生質、綠色環保製程，逐步發展自有Al應用技術，建構石化本業Al化的基礎，期能發展出專為石化業打造的Al應用產品與服務，建立技術競爭優勢。

高爾夫 LED 勤誠

延伸閱讀

光寶科8月營收134.6億元 月增3%

口罩國家隊爆第二家混陸貨 經濟部：未流入實名制

晶電、隆達結合案獲准 股價同步上漲

長科*攻Mini LED基板 送樣客戶

相關新聞

勞退分級表配合基本工資修正 影響115萬人

基本工資明年起從新台幣2萬3800元調升至2萬4000元，勞動部今天預告「勞工退休金月提繳分級表」修正草案，預估勞退基金...

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

勞動部日前公告，自明年元月起，基本工資月薪將調至2萬4000元、時薪則調升至160元。為配合基本工資調整，勞動部今預告修...

汎德永業六年都賺逾一個資本額 上市原因是這個

眾所矚目的汎德永業汽車終於即將在10月中以前掛牌上市，這家連續六年賺超過一個資本額並因為總代理問題受到矚目。汎德永業集團...

製造業Q2固定資產增購 連續8季正成長

經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0....

下周汽柴油 估調降0.4、0.2元

因市場擔心新冠肺炎疫情復燃、沙國調降10月銷往亞洲合約原油定價等因素影響，預估下周油價將會結束連3凍，依浮動油價調整機制...

懷特新藥獲國際藥廠洽詢 啟動癌症免疫合併療法

懷特生技（4108）今（10）日表示，公司治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，經衛福部核准上市後，持續擴大適應症臨床研究，包...

AI影響人類生活最鉅 後市看俏

AI（人工智能）已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上周四（9月...

台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源...

上洋8月營收1.07億元 年增74.78%

上洋（6728）公布8月合併營收1.07億元，相較去年同期成長74.78%，累積1~8月營收8.75億，較去年同期成長2...

偽出國救航空公司？星宇張國煒：疫情沒有因應措施 就趴著等死

近幾個月來，被機場員工暱稱為「天上玩一天」的偽出國熱潮不減，但真的能拯救航空公司嗎？才開航就遇上疫情的星宇航空，要如何撐下去？話題高手，星宇航空董事長張國煒吐露了真心話。

寵物經濟當道 投資前景汪汪叫

近年全球人均GDP不斷成長，為寵物經濟提供爆發基礎。法人統計，到2024年時，全球寵物數量將達6.7億隻，僅次於中、印兩...

柯拔希：今年機械產值有望持穩

「第五屆台德智慧機械論壇」昨（9）日登場。台灣機械公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰及新冠疫情促使全球供應鏈重組，台灣機械...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

國銀印尼踩雷 17億元飛了

保險金給付作業出錯 這家保險公司被罰120萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。