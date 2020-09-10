經濟部核准四家企業 斥資近70億元擴大投資台灣

經濟部今（10）日再通過勤誠興業、大三得光電二家台商，及明揚國際科技、中國石油化學二家根留企業，四家共斥資近70億元擴大投資台灣。

經濟部表示，目前「投資台灣三大方案」已吸引641家企業約1兆1,046億元投資，可創造92,560個本國就業機會，包括200家台商返台投資約7,865億元，帶來6萬5,094個就業機會；85家根留企業投資約1,678億元，帶來1萬2,644個就業機會。後續尚有56家企業排隊待審。

美中關係低迷，中國大陸經營風險急遽升高與疫情干擾下，如何調整全球布局在台商間持續發酵。伺服器機殼領導大廠勤誠興業加速將產線移回台灣，投入逾22億元在嘉義縣馬稠後產業園區建新廠，結合研發與製造優勢，提供客戶高度彈性與客製化服務。老字號勤誠專注伺服器機殼本業37年，產品一向在台灣研發設計、東莞與昆山為製造基地，全球市佔率約10%，受貿易戰影響甚鉅。

為配合美國客戶要求，今年上半年除了在新北市五股成立NCT打樣廠，亦取得嘉義縣馬稠後產業園區土地用於新設廠房。新廠將導入智慧製造，有助提升產能。同時積極推動產學合作，為南部地區培育更多技術人才，並新增438個工作機會吸引青年返鄉就業。未來將持續與CPU、硬碟、風扇、RAID控制器及電源供應器等大廠策略聯盟，並因應物聯網、人工智慧、SG商轉等新興產業開發自有標準品，滿足客戶要求創新、快速上市及合理成本的需求。同時持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，拓展歐洲、印度、澳洲與東協商機。

客戶囊括蘋果旗艦店、洋基球場的大三得光電，則決定將中國深圳廠全數產線移回臺灣，在宜蘭總部斥資近5億元新建廠房，導入更高度自動化製程提升產能與品質。大三得深耕LED（發光二極體）及相關產品超過15年，在車用、醫療、智慧照明系統等高附加價值應用產品上均獲佳績。

中國深圳與馬來西亞為主要生產基地，主要代工及終端客戶多是業界翹楚，LED看板不但在美國公車系統有八成市占率，美國時代廣場、美國大聯盟洋基隊和紅襪隊、Apple台北101直營店等的LED看板都出自其手筆，也幫全世界第二大IC廠Broadcom代工，更包辦中國大陸所有Apple商店LED看板模組，就近供應中國大陸許多知名液晶面板廠及鐵路、公路系統LED光源。為降低貿易戰高關稅衝擊，加上現有美國客戶均指定台灣製造，大三得決定將生產及發展重心移回台灣，除了提升智慧化程度，也將延攬72名當地人才，擴大設立研發中心，針對光電產品效率提升、感應光學設計與醫療殺菌加重研發力度，協力推動台灣LED光電產業競爭優勢。

明揚國際科技為專業高爾夫球製造商，全球市占率約二成，主要客戶多為知名品牌大廠，在高爾夫球業界舉足輕重。隨著最大消費市場美國需求回溫、2016年高爾夫球重返奧運項目，世界高球運動潛力蓄勢待發，加上中產階級興起成為消費主力，預估2020年全球高爾夫球銷量將為高球代工王國台灣帶來百億元商機。

為把握這股熱潮，明揚將投入超過4億元，在屏東加工出口區建置智慧製造生產及擴充產能，新增70個本國工作機會，進一步提升高階高爾夫球材料及設計開發製造能力，強化質量與競爭力。

中石化近年積極聚焦高附加價值精細化產品力拚突圍，為豐富產品鏈符合市場需求，提供客戶Total Solution，宣布投下超過38億元在苗栗頭份建置精細化智慧工廠，分階段建置6項產線，導入自動化系統、推行溫室氣體減量，以提升製程與生產效率，將可新增147個本國工作機會。

新廠生產的6項新品終端應用遍及航太材料、腳踏車架、高爾夫球桿、機能性共聚酯、光學鏡頭、塗料關鍵原料等，也跨足無鹵阻燃劑以切入電子產品相關領域。同時持續開發具廣泛應用性之特用、酯類及功能性高分子新產品，強化下游產業鏈整合佈局。未來將朝向生質、綠色環保製程，逐步發展自有Al應用技術，建構石化本業Al化的基礎，期能發展出專為石化業打造的Al應用產品與服務，建立技術競爭優勢。