沃旭能源選定主辦承銷商 籌備在台發行第二批綠債

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

沃旭能源(Ørsted) 正籌備於今年第4季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券，並於今(10) 日宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商。

繼去年11月成功在台灣掛牌兩檔總額為新台幣120億綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造，將可提供乾淨電力給一百萬台灣家戶所需用電。

本次綠債將由Ørsted Wind Power TW Holding A/S發行，由母公司沃旭丹麥(Ørsted A/S) 提供全額擔保。

沃旭能源憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場，以支持需要大量資金投入的離岸風電產業，積極協助台灣落實離岸風電建置目標實現能源轉型。

本公告中的訊息不會改變沃旭的2020財務年度財報準則或已宣布的2020年預期投資水準

離岸風電 新台幣 債券

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