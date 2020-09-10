沃旭能源選定主辦承銷商 將在台發行第二批綠債

沃旭能源正籌備於今年第4季再度在台灣發行以新台幣計價的綠色債券，並於今（10）日宣布法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行為主辦承銷商。

繼去年11月成功在台灣掛牌兩檔總額為新台幣120億綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造，將可提供乾淨電力給一百萬台灣家戶所需用電。

本次綠債將由Ørsted Wind Power TW Holding A/S發行，由母公司沃旭丹麥（Ørsted A/S） 提供全額擔保。

沃旭能源憑藉在國際市場的綠債發行豐富經驗，希望參與並活絡台灣綠色企業債券市場，以支持需要大量資金投入的離岸風電產業，積極協助台灣落實離岸風電建置目標實現能源轉型。

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」位於彰化外海離岸35至60公里處，總裝置容量最高可達2.4GW。其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場併網容量為900MW，預定於2022年完成建造。

2018年6月沃旭通過競標取得大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場920MW併網容量，沃旭能源在取得相關許可及做出最終投資決定後，大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場預計將於2025年至2026年正式商轉，風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

沃旭能源是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東（持股35%），第二階段建造工程已於2019年底完工商轉，從現有8MW裝置容量擴增至128MW。

作為全球離岸風電領導者，沃旭能源已經安裝完成1,500多架風機，全球營運中的裝置容量6.8GW，建置中的裝置容量為3GW（包括大彰化東南及西南第一階段風場計畫）。

此外，沃旭能源已獲配於2024前在美國建置2.9GW、2025前在德國建置1.1GW及台灣建置0.9GW離岸風電裝置容量。沃旭能源的目標是在2025年前於全球建造完成15GW離岸風電裝置容量。