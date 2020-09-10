製造業Q2固定資產增購 連續8季正成長

經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0.3%，年增4.5%，連續8季正成長，主因5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動相關業者投資增溫，以及國營事業重大計劃加速執行所致。累計上半年國內固定資產增購6,961億元，年增6.4%。

經濟部統計處進一步分析，第2季以機械及雜項設備增購占78.4%最多，年增0.2%；房屋及營建工程占20.6%，年增24.5%。

若就行業別觀察，「電子零組件業」今年第2季固定資產增購2,146億元，占製造業的61.7%居各業之冠，年增0.9%，主因在5G及高效能運算需求驅動下，半導體業者持續積極投入先進製程，部分封測業者亦因擴產增購機台，但去年同期比較基數已高，加上部分面板及記憶體廠資本支出減少，增幅較前幾季明顯縮減。

「石油及煤製品業」增購104億元，年增75.8%，增幅為102年第4季以來新高，主因國營事業重大投資加速推動，資本支出大幅成長。另，「化學材料業」增購219億元，年增48.0%，表現也不俗，主因部分石化廠商發展高值化產品及多角化經營，新建廠房、商辦及改善產線設備所致。此外，「基本金屬業」增購94億元，年增41.2%，主因國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及環保工程支出增加，以及部分廠商增建廠房與產線所致。

「電腦電子及光學製品業」則增購125億元，年增6.0%，主因美中貿易爭端未歇，台商持續擴增國內產能，以電子代工組裝及網通設備廠投資增幅最為顯著。

「金屬製品業」增購111億元，年減22.0%，主因部分業者因去年同期增建廠房及新購設備，比較基期偏高所致。

展望未來，經濟部表示，國內半導體廠積極布局先進製程與封裝技術，台商回流投資計畫陸續落實，國營事業加速重大投資，均有助於支撐我國製造業投資持穩，但去年第3季固定資產增購金額為歷年同季新高，且新冠肺炎疫情干擾全球經濟復甦步調，加上美中科技戰火升溫，恐將影響企業投資意願。