快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

製造業Q2固定資產增購 連續8季正成長

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0.3%，年增4.5%，連續8季正成長，主因5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動相關業者投資增溫，以及國營事業重大計劃加速執行所致。 圖／經濟部統計處提供
經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0.3%，年增4.5%，連續8季正成長，主因5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動相關業者投資增溫，以及國營事業重大計劃加速執行所致。 圖／經濟部統計處提供

經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0.3%，年增4.5%，連續8季正成長，主因5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動相關業者投資增溫，以及國營事業重大計劃加速執行所致。累計上半年國內固定資產增購6,961億元，年增6.4%。

經濟部統計處進一步分析，第2季以機械及雜項設備增購占78.4%最多，年增0.2%；房屋及營建工程占20.6%，年增24.5%。

若就行業別觀察，「電子零組件業」今年第2季固定資產增購2,146億元，占製造業的61.7%居各業之冠，年增0.9%，主因在5G及高效能運算需求驅動下，半導體業者持續積極投入先進製程，部分封測業者亦因擴產增購機台，但去年同期比較基數已高，加上部分面板及記憶體廠資本支出減少，增幅較前幾季明顯縮減。

「石油及煤製品業」增購104億元，年增75.8%，增幅為102年第4季以來新高，主因國營事業重大投資加速推動，資本支出大幅成長。另，「化學材料業」增購219億元，年增48.0%，表現也不俗，主因部分石化廠商發展高值化產品及多角化經營，新建廠房、商辦及改善產線設備所致。此外，「基本金屬業」增購94億元，年增41.2%，主因國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及環保工程支出增加，以及部分廠商增建廠房與產線所致。

「電腦電子及光學製品業」則增購125億元，年增6.0%，主因美中貿易爭端未歇，台商持續擴增國內產能，以電子代工組裝及網通設備廠投資增幅最為顯著。

「金屬製品業」增購111億元，年減22.0%，主因部分業者因去年同期增建廠房及新購設備，比較基期偏高所致。

展望未來，經濟部表示，國內半導體廠積極布局先進製程與封裝技術，台商回流投資計畫陸續落實，國營事業加速重大投資，均有助於支撐我國製造業投資持穩，但去年第3季固定資產增購金額為歷年同季新高，且新冠肺炎疫情干擾全球經濟復甦步調，加上美中科技戰火升溫，恐將影響企業投資意願。

製造業 經濟部

延伸閱讀

製造業Q2營收年減4.7% 石油、煤製品業史上最慘

萌芽計畫十周年 科技部：引資孵新創

用電大戶僅1%綠電 5,000瓩規範太寬鬆

台日智慧製造論壇登場 聚焦半導體先進製程技術

相關新聞

偽出國救航空公司？星宇張國煒：疫情沒有因應措施 就趴著等死

近幾個月來，被機場員工暱稱為「天上玩一天」的偽出國熱潮不減，但真的能拯救航空公司嗎？才開航就遇上疫情的星宇航空，要如何撐下去？話題高手，星宇航空董事長張國煒吐露了真心話。

製造業Q2固定資產增購 連續8季正成長

經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，顯示今年第2季製造業的固定資產增購3,475億元，季減0....

下周汽柴油 估調降0.4、0.2元

因市場擔心新冠肺炎疫情復燃、沙國調降10月銷往亞洲合約原油定價等因素影響，預估下周油價將會結束連3凍，依浮動油價調整機制...

懷特新藥獲國際藥廠洽詢 啟動癌症免疫合併療法

懷特生技（4108）今（10）日表示，公司治療「癌因性疲憊症CRF」新藥，經衛福部核准上市後，持續擴大適應症臨床研究，包...

AI影響人類生活最鉅 後市看俏

AI（人工智能）已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上周四（9月...

台灣創新技術博覽會月底登場 聚焦綠色產業鏈

綠色產業發展已成重要顯學，今年「2020台灣創新技術博覽會」中的「永續發展館」，將聚焦綠色產業鏈，以「生命永續」、「能源...

上洋8月營收1.07億元 年增74.78%

上洋（6728）公布8月合併營收1.07億元，相較去年同期成長74.78%，累積1~8月營收8.75億，較去年同期成長2...

寵物經濟當道 投資前景汪汪叫

近年全球人均GDP不斷成長，為寵物經濟提供爆發基礎。法人統計，到2024年時，全球寵物數量將達6.7億隻，僅次於中、印兩...

柯拔希：今年機械產值有望持穩

「第五屆台德智慧機械論壇」昨（9）日登場。台灣機械公會理事長柯拔希表示，美中貿易戰及新冠疫情促使全球供應鏈重組，台灣機械...

萌芽計畫十周年 科技部：引資孵新創

科技部「研發成果萌芽計畫」十周年，科技部長吳政忠昨（9）日表示，科技部將持續支持前瞻技術商業化，未來培育新創也會強化跨部...

業界對政府提11建言 聚焦「賦稅」紓困

新冠肺炎疫情蔓延、衝擊全球經濟，政府提出的紓困振興措施，業者並不滿意。兩大工商團體工商協進會理事長林伯豐、商總理事長賴正...

經長：特斯拉供應鏈 回台搶地

經濟部長王美花昨（9）日指出，美中貿易戰讓台商要求回台設廠，迄今台商回台投資金額已超過1兆元，包括群創、智邦、廣達等。她...

熱門新聞

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

晶元光電、隆達結合案公平會准了 搶攻晶電市場

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

勞保大砍3成？行政院：沒有正式啟動任何方案的討論

保險金給付作業出錯 這家保險公司被罰120萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。